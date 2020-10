annonse

Robert Cahaly fra meningsmålingsfirmaet Trafalgar Group spår at Trump kommer godt over de 270 valgmandatene som er nødvendig for å vinne presidentvalget.

Med to uker igjen til valgdagen i USA, melder Fox News at 35 millioner amerikanere allerede har avlagt sin forhåndsstemme. De fleste meningsmålinger viser at Joe Biden har en betydelig ledelse over president Trump, men Cahaly mener at den sittende presidenten sannsynlig vil bli gjenvalgt.

– Jeg ser at presidenten minimum vinner med valgmandater i det høye 270-tallet, eller muligens betydelig flere, basert på hvor høy den skjulte støtten er, sa Cahaly på Fox News programmet «Hannity» tirsdag.

Nøyaktige spådommer

Den Georgia-baserte Trafalgar-gruppen fikk nasjonal oppmerksomhet i USA i 2016 som en av de få meningsmålerne som viste at Trump ledet i delstanene Pennsylvania, Florida og Michigan dagen før valgdagen. Trump vant alle de tre statene, som var helt essensielt for hans overraskende seier over Hillary Clinton.

Denne gangen spår Cahaly at Trump vil vinne Florida, Ohio, North Carolina og Georgia – stater hvor de fleste meningsmålingene viser et statistisk dødt løp eller til og med en liten Biden-ledelse.

– Det vi har lagt merke til er at disse meningsmålingene hovedsakelig mangler de skjulte Trump-velgerne. Det er en klar følelse blant konservative og mennesker som støtter presidenten at de ikke ønsker å dele sine meninger med alle. Disse menneskene er mer nølende med å delta i meningsmålinger. Så hvis man ikke kompenserer for dette, vil man ikke til å få ærlige svar, forklarte han.

Ess i ermet?

Meningsmåleren mener også at den pågående kontroversen rundt Hunter Bidens tvilsomme utenlandske forretningsforhold kan påvirke valgresultatet.

– Hvis presidenten bruker dette effektivt under debatten torsdag og setter Biden på plass – når et mer tverrpolitisk publikum følger med – tror jeg Biden kan knekke, som han på en måte gjorde under primærvalget. Og hvis dette skjer, så vil vanlige medier måtte dekke det, sa Cahaly.

