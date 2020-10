annonse

annonse

Terningkast fem skriver VG om Joe Bidens opptreden under presidentdebatten. Pressestøttede medier i Norge er enig. Men uavhengige målinger fra USA, der alle har sjansen til å delta, viser at Trump var kveldens store vinner.

Det tok ikke lang tid før både NRK, TV 2 og VG kåret kveldens store vinner av presidentdebatten. Som forventet hadde «ekspertene» i de forskjellige kanalene valgt ut Biden som seiersherre.

– Trump benytter ikke anledningen i sterk nok grad til å fortelle hva han vil gjøre, og alt for mye tid på hva Biden har gjort feil, helt tilbake til 1990-tallet, skriver VG som gir Trump terningkast tre og Biden terningkast fem.

TV 2s «eksperter» er enig med VG. SV-politiker og TV 2s ekspert Hans Olav Lahlum konkluderte at Biden var soleklart best. Det samme hevdet en annen ekspert ved navn Henrik Østensen Heldahl.

– Bidens største styrke var da han totalt ødela Trump på helsepolitikk. Han stod rakrygget i forsvar for privat helseforsikring og for å beskytte Obamacare og utvide helserettigheter. Trump hadde ingenting rasjonelt å svare med, sa han.

Meningsmålinger

NRK var litt mer beskjedene, men Gro Holm hevdet likevel at Trumps opptreden ikke var god nok til å vinne valget.

– Trump bedre enn sist, men det er ikke nok, hevder Holm.

Men på de uavhengige målingene på twitter, der alle har muligheten til å avgi sin stemme, er det Trump som kommer best ut.

En av de største på meningsmålinger, Political Polls, har så langt fått inn over 70 000 stemmer og 68 prosent mener Trump var best. Også Las Vegas Review Journal og News Nation Now har Trump som vinner.

Hos venstreorienterte CNN er det Joe Biden som er kåret til kveldens vinner. Flere har imidlertid stusset på at CNN ikke har lagt ut en måling på sosiale medier der alle kan delta, men istedet spurt utvalgte personer der majoriteten av de spurte er demokrater.

Interesting! Every single big Twitter poll we came across has Trump winning the debate bigly… Why wouldn't @CNN and their friends in the media ever do such polls?

Still asking?

Think of it pic.twitter.com/jrRJnNbxhe

— The Newsstand (@NewsstandNews) October 23, 2020