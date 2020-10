annonse

annonse

Drapstiltalte Makaveli Lindén må dømmes til behandling av tvungent psykisk helsevern.

Det sa aktor Trude Antonsen i sin sluttprosedyre fredag formiddag, ifølge Dagbladet.

– Dersom tiltalte ikke dømmes til tvungent psykisk helsevern, må retten vurdere hva som i verste fall skjer hvis han på ny ikke får slik behandling som han får i dag. Da må retten se på handlingen han har begått, og at han er siktet for et tilsvarende knivdrap i Belgia få dager etter drapet her, sa Antonsen.

annonse

Dette er i tråd med hva de de sakkyndige psykiaterne som har observert Lindén mener, samt sammenfaller med det som alt står i tiltalen, hvor Lindén beskrives som psykotisk da han begikk drapet på Heikki Paltto 15. oktober 2018.

Lindén selv, forklarte i retten at han hadde hallusinasjoner og hørte stemmer i hodet både før, under og i perioden etter drapet på Paltto.