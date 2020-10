annonse

Rødt fremmer fredag flere forslag som tar sikte på å øke Stortingets kontroll med hva regjeringen gjør når Norge fra årsskiftet trer inn i FNs sikkerhetsråd.

I forslaget som NTB har fått innsyn i, står det blant annet:

«Når Norge nå går inn i FNs sikkerhetsråd, er det avgjørende at det skjer på et fundament av åpenhet. Det er ikke bare viktig for at Stortinget skal kunne utøve sin kontrollfunksjon over regjeringens politikk, men også for å sikre den nødvendige tillit til og forankring av norsk politikk om de spørsmål som i aller størst grad angår det norske folk: fred og sikkerhet i en usikker verden.»

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, vil ikke ha mer av hemmelighold om utenrikssaker.

– Hemmeligholdet om utenriks og forsvar har økt under denne regjeringen. Mer åpenhet og demokrati skaper tillit og forankring, og det trenger Norge i Sikkerhetsrådet de neste årene, sier han.

Rødt foreslår også at Regjeringen to ganger i året redegjør for sentrale saker som Sikkerhetsrådet har eller skal behandle.