Trump: En koronavaksine er uker unna

President Donald Trump lover at en koronavaksine kan være på plass innen få uker og at den skal distribueres raskt til det amerikanske folket.

Trump kom med påstanden i den siste presidentdebatten før valget 3. november i Nashville i Tennessee. Presidenten, som selv har vært syk av koronaviruset, gjentok påstanden om at han nå er immun mot viruset og at pandemien er under kontroll.

– Dette er samme fyren som sa at koronapandemien skulle ende innen påske. Han har ingen plan, sa Biden.

USA har registrert mer enn 222.000 koronarelaterte dødsfall i pandemien.

– Noen som er ansvarlige for så mange koronadødsfall burde ikke forsette som president, sa Biden.

– Det er ikke min feil, og det er ikke Bidens feil heller, det er Kinas feil, sa Trump, som i første del av debatten framstår som mer kontrollert enn i den første debatten.

Kandidatene har inntatt scenen i Nashville

Den siste presidentdebatten før valget 3. november mellom president Donald Trump og Joe Biden har startet ved Belmont University i Nashville i Tennessee.

Dette er Trumps siste opptreden i en presidentdebatt, uavhengig om han vinner vakget eller ikke.

Første spørsmål gikk til Trumo og handlet om presidentens håndtering av koronapandemien.

For å hindre avbrytelser vil hver kandidat kun få to minutters mikrofontid under sine åpningsinnlegg i starten av hvert tema. Lyden blir derimot ikke skrudd av i den åpne debatten mellom Trump og Biden, men avbrytelser gir tapt taletid.

Førstekvinne Melania Trump har satt seg i salen, der alle er påbudt på bruke munnbind under hele debatten.

Plexiglass fjernet før debatten mellom Trump og Biden

Før den siste presidentdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden i Nashville i Tennessee er beskyttelsesglasset mellom kandidatene fjernet.

Både Trumps og Bidens valgkampapparat har gått med på å fjerne plexiglasset, sier leder for debattkommisjonen Frank Fahrenkopf CNN.

Årsaken er at begge kandidater har testet negativt på covid-19, melder NBC News.

I debatten er det president Trump som får det første spørsmålet, og han får to minutter uavbrutt til å svare. Dermed får Biden det samme spørsmålet, og han skal ifølge debattreglene få to minutter til å svare uten å bli avbrutt.