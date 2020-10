annonse

USAs utenriksminister Mike Pompeo presser på for å erklære at NGOene Amnesty International, Human Rights Watch og Oxfam er antisemittiske organisasjoner.

Politico melder at Trump-administrasjonen vurderer å erklære flere store internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner – inkludert «kjempene» Amnesty International, Human Rights Watch og Oxfam – som antisemittiske organisasjoner allerede denne uken.

Hvis det faktisk skjer, spår flere eksperter at det vil føre til et opprør blant menneskerettighetsaktivister og føre til flere søksmål. Kritikere av det mulige trekket er også bekymret for at det kan føre til at andre (autoritære) regjeringer slår hardere ned på slike menneskerettighetsgrupper.

Det er utenriksminister Mike Pompeo som presser på for erklæringen, ifølge et anonymt kongressmedlem med kontakter i utenriksdepartementet. Pompeo skal vurdere et fremtidig presidentkandidatur, og har tatt en rekke skritt for å oppnå gunst hos pro-Israel og evangeliske velgere, som utgjør en viktig del av Trumps velgerbase.

Forslaget møter derimot stor motstand fra karrierediplomater i amerikansk UD. Blant motstanderne er avdelingsadvokater som advarer om at en slik erklæring kan være ulovlig på grunn av ytringsfrihet, og til og med mangle et riktig juridisk grunnlag, som kan føre til søksmål.

Talspersoner for amerikansk UD har enn så lenge ikke kommentert påstandene.

Rapport

Erklæringen forventes å fremlegges i form av en rapport fra kontoret til Elan Carr, den amerikanske spesialutsendingen for å overvåke og bekjempe antisemittisme globalt. Den vil nevne flere menneskerettighetsorganisasjoner – inkludert Oxfam, Human Rights Watch og Amnesty International – og erklære at det ikke er USAs politikk å støtte slike grupper – inkludert økonomisk. Den vil oppfordre andre regjeringer til å gjøre det samme.

Rapporten vil sitere disse gruppenes støtte til «Boikott, des-investeringer og sanksjoner» (BDS)-bevegelsen, som ønsker å straffe Israel for bygging av bosetninger på land som palestinerne krever for en fremtidig stat.

Det forventes også at rapporten vil vise til rapporter og presseerklæringer som disse gruppene har publisert om den negative konsekvensen av israelske bosetninger, samt deres involvering eller opplevde støtte til en FN-database over virksomheter som opererer i omstridte territorier på Vestbredden.

Avviser

Talspersoner fra de tre menneskerettighetsorganisasjonene avviser kontant beskyldningene.

Bob Goodfellow, Amnesty Internationals midlertidige administrerende direktør i USA, sier at alle påstander om antisemittisme er «grunnløse».

– Amnesty International i USA er dypt forpliktet til å bekjempe antisemittisme og alle former for hat over hele verden, og vil fortsette å beskytte mennesker hvor rettferdighet, frihet, sannhet og verdighet nektes. Vi bestrider kraftig enhver påstand om antisemittisme, og ser frem til å ta tak i utenriksdepartementets angrep i sin helhet, sa han i en uttalelse.

Noah Gottschalk, sjef for Oxfam Americas globale virksomhet, avskriver også beskyldningene om antisemittisme som «falske» og «støtende».

– Oxfam støtter ikke BDS eller krever boikott av Israel eller noe annet land. Oxfam og våre israelske og palestinske partnere har arbeidet på bakken i flere tiår for å fremme menneskerettigheter og gi livreddende støtte til israelske og palestinske samfunn. Vi står ved vår lange historie med arbeid som beskytter liv, menneskerettigheter og fremtid for alle israelere og palestinere, sa han i en uttalelse.

Talsmann for Human Rights Watch, Eric Goldstein, avviser også sterkt at NGOen er fremmer antisemittisme.

– Vi bekjemper diskriminering i alle former, inkludert antisemittisme. Å kritisere regjeringens politikk er ikke det samme som å angripe en bestemt gruppe mennesker. For eksempel gjør ikke vår kritikk av politikken til den amerikanske regjeringen oss antiamerikanske, sa han.