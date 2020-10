annonse

I den første debatten ødela Donald Trump for seg selv med for mange avbrytelser. Denne gang klarte han å kontrollere sitt konkurranseinstinkt.

Gitt sine respektive svakheter, klarte både Biden og Trump seg temmelig bra i natt. Biden rotet ikke nevneverdig, og selv om hans alder var synlig i et litt forknytt ansiktsuttrykk klarte han å holde konsentrasjonen i 90 minutter.

Den som endret seg mest fra første debatt, var Donald Trump. Han hadde lært fra den første debatten hvor han avbrøt så ofte at Biden kunne skjule sine egne svakheter. Slik sett var det Trump som vant mest på å få vist en mer balansert og kontrollert side av seg selv. Jeg tror også at Trumps budskap om det som går bra – optimisme – vil resonnenere bedre enn Bidens alarmisme om Covid-19.

Bidens sårbarhet denne gang gjaldt epostene som er funnet på laptopen til sønnen Hunter. Trump brakte dette opp så mye han kunne. Biden svarte ikke konkret og gjentok at det ikke hadde skjedd noe uetisk. Mot slutten kom han med en nå diskreditert spekulasjon om at det var russerne som sto bak for å sverte ham. Moderator Kristen Welker fra NBC fulgte overhodet ikke opp med kritiske spørsmål til Joe Biden om epostene eller laptopen. Dermed slapp han unna.

Det er således vanskelig å si hvor mye Biden ble skadet av at Trump flere ganger fikk nevnt berikelsen Biden-familien kan mistenkes for. Årsaken er at en god del amerikanere får sine nyheter fra CNN, New York Times og andre pro-Biden medier som allerede har lagt lokk på saken. Med mindre amerikanerne følger med på Fox News vil de knapt vært kjent med laptop-saken i det hele tatt. Men de som er kjent med epostavsløringene, vil nok tenke at moderator ikke presset Joe Biden som hun burde. Det vil kunne gi Trump sympati for budskapet om at mediene og «the establishment» er imot ham.

Forventningene til Welker fra Trumps støttespillere var så lave at jeg ser mange nå gir henne ganske gode skussmål. Og hun klarte å få styrt en sivilisert og informativ debatt. Men det var en signifikant mer pågående og kritisk spørsmålsstilling til Trump enn til Biden.

Om det skyldtes bevisst moderering til fordel for Biden er vanskelig å si. Det kan være nesten menneskelige hensyn hun tok. Man får inntrykk når man ser på Biden at han kan oppløse i tusen biter når som helst. Han virker skjør. Når jeg derfor sier at han klarte seg ganske bra, er det ut fra veldig lave forventninger.

I begynnelsen av oktober pekte pilene nedover for Donald Trump. Han tapte støtte etter den første debatten og det hjalp ham ikke at han pådro seg coronaviruset. Men han kom raskt på beina og fikk energi og selvtillit tilbake. Derfor har også meningsmålingene pekt riktig vei for ham de siste 7-10 dagene. Jeg tror nattens debatt ytterligere vil forsterke tendensen i favør Trump. Mange har hatt vanskelig med å like ham, men han fremsto denne gang som mer «normal» enn han ofte gjør. Og det vil trolig kunne vippe noen velgere til å svelge sin tvil og stemme på ham. Men noe velgerras fra Biden til Trump blir det neppe som en konsekvens av debatten.

Så hvem vinner 3. november? De fleste meningsmålinger viser at det blir seier til Biden. Han leder fortsatt i vippestatene med ca. 4 prosentpoeng. Det hevdes at meningsmålerne har lært fra 2016 og derfor kan treffe bedre denne gang, men jeg tror det er enda flere skjulte Trump-velgere denne gang enn det var i 2016. Mange av meningsmålingene vil vise feil igjen. Spørsmålet, som vi først vet svaret på etter valget, er hvor mye feil de viser.

For to uker siden trodde jeg at Joe Biden lå best an til å vinne, men nå sier magefølelsen min at det blir Donald Trump.

Jeg håper også at han vinner. USA, Europa og Norge trenger «fire nye år».

