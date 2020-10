annonse

Utfordrer etablissementet.



I de politiske partiene er prosessen i full gang med å nominere kandidater til stortingsvalget 2021 – og neste høst er blant andre Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne selvskrevne alternativer når folket går til urnene.

Men i skyggen av de store partiene prøver mange småpartier å stille til valg. En Halden-musiker, en tidligere sjømann og sosiologen som i sin tid veltet Carl I. Hagens trygdereform er blant dem som nå håper på en plass på tinget.

Flere av småpartiene kjemper for direktedemokrati i Norge. Men nå ber de om velgernes hjelp.

Nytt av året er at partier som vil stille i stortingsvalget 2021, nå kan innhente velgerunderskrifter ved at folk går inn på Valg.no og signerer med Bank-ID. Dette skjer etter at Stortinget gjorde endringer i valgloven som følge av COVID-19-pandemien.

Innsamling av underskrifter på torv og kjøpesenter – et vanlig syn i norske byer når det nærmer seg valg – er med andre ord avlyst grunnet smittevern.

Her er Resetts eksklusive oversikt over småpartiene som ønsker å delta i neste års valg og som trenger 500 signaturer i hvert fylke før fristen løper ut 31. mars.

Direkte FolkeStyre

Partiet hvor bussjåfør Øistein Jarl Nilsen, fabrikkarbeiderske Marion A.B. Aakra og tidligere sjømann Magne Gunnar Andersen henholdsvis er leder, nestleder og partisekretær, satser på å stille i alle nitten valgdistrikter neste høst.

Som partinavnet gir til kjenne, ønsker Direkte FolkeStyre å innføre direktedemokrati etter sveitsisk modell. Herunder vil grunnlovsendringer måtte godkjennes av folket i en juridisk bindende folkeavstemning.

– Årsaken til at vi arbeider for å endre dagens politiske system er at politikerne og deres partier i sitt embete ikke ivaretar og utfører oppgavene de er valgt for – som er å sørge for innbyggernes og landets sikkerhet, og videre sørge for at innbyggernes basalbehov blir dekket. Utover dette skal politikerne i et demokrati lytte til og gjennomføre en politikk som er i henhold til flertallets ønske, skriver Direkte FolkeStyre på sine nettsider.

– Slik fungerer dessverre ikke det politiske system i dagens Norge. Politikerne fører en politikk som er tvert i mot folkeflertallets vilje i en rekke saker, heriblant kan en nevne suverenitetsavståelse i forbindelse med EØS, NATO og Schengen avtalene. Videre overkjøres også demokratiet på lokalt nivå i forbindelse med sammenslåingen av fylker og kommuner, hevder de videre.

PRESISERING – Norges Miljøvernforbund er partipolitisk uavhengig – https://t.co/d9NIhpn5Jl

Norges Miljøvernforbund (NMF) er blitt gjort kjent med at et politisk parti som kaller seg Direkte Folkestyre bruker vår logo og hevder at NMF er alliansepartner med gitte parti. Dette m… pic.twitter.com/JwLnZ0fDmw — Miljøvernforbundet (@NMF_tweet) June 24, 2020

For en tid tilbake ble Direkte FolkeStyre anklaget for misbruk av Miljøvernforbundets logo og for å ha fremstilt Miljøvernforbundet som en av partiets alliansepartnere. Forbundet stod fast på at de er partipolitisk uavhengige.

Grunnlovens FolkeStyre

I vår gikk Folkebevegelsen, Norges Fremtid og Direkte FolkeStyre, som alle arbeider for direktedemokrati, inn for å slå seg sammen foran stortingsvalget 2021. Det fusjonerte partiet ble hetende Direkte FolkeStyre.

Samarbeidet varte imidlertid ikke lenge, for snart gikk Norges Fremtid og Folkebevegelsen ut av Direkte FolkeStyre – og kaller seg nå Grunnlovens FolkeStyre. Partiet ledes av Per Olav Breivang og Anne Karin Borgund.

Resultatet er at Direkte FolkeStyre og Grunnlovens FolkeStyre – med likelydende navn og nesten identiske kampsaker – stiller til valg samtidig, mot hverandre, vel å merke hvis de begge får nok underskrifter fra velgerne.

HJELP OSS MED DIN UFORPLIKTENE UNDERSKRIFThttps://t.co/xb9V85PAwU — Per olav Breivang (@Breivang) October 15, 2020

Grunnlovens FolkeStyre markerer seg imidlertid med en mer uttalt innvandrings- og islamsskepsis. Dessuten vil de ha gratis tannlege for alle, fjerning av NRK-skatten og nei til avkortning av pensjon.

– Tennene er en del av kroppen, og all tannbehandling skal inn under Helfo. All kostnad etter at toppbeløpet er nådd, skal være gratis, slår Grunnlovens FolkeStyre fast.

Nye Borgerlige

Nye Borgerlige ble stiftet i 2017, men rakk ikke å delta i stortingsvalget samme år. Nå gjør de imidlertid et nytt forsøk – og på førsteplass i Oslo står Kim Steinar Kjærner-Strømberg, som skal ha bakgrunn i Demokratene.

Nye Borgerlige har sett seg lei på at Høyre angivelig har oppgitt liberalkonservative verdier, herunder nasjonal råderett, til fordel for globalisme og supranasjonale institusjoner.

Partiet vil derfor gjenreise klassisk borgerlig politikk i Norge, det vil si balanse mellom individet og familien på den ene siden og omsorg for svake, fornuftig naturforvaltning og kulturelt fellesskap mellom landets innbyggere.



– Norge trenger et parti som kombinerer klassisk konservativ politikk med motstand av overstatlige avtaler og konvensjoner som begrenser det norske folkestyret. Det er nødvendig med et parti som ikke er en garanti for en regelstyrt internasjonal rettsorden, som er språket til EU og korrupte elementer i Washington DC, mener partiet.

Ernas tankefrihet er et nyord for å undergrave ytringsfrihet.

Så enkelt samtidig så skremmende. — Nye Borgerlige Norge (@nye_borgerlige) October 20, 2020

– Vårt sterke verdifelleskap er en bærebjelke i det norske samfunn. En kultur der frie mennesker lever side ved side i fred og toleranse i et samfunn basert på tillit, solidaritet og samhold. En kultur der lov og orden, og rettferdighetssansen er høy fordi vi sikrer at ofrene beskyttes og gjerningsmenn straffes.

Norgespartiet og Partiet for Norge

Ved første øyekast er et ikke lett å se hva som skiller Norgespartiet og Partiet for Norge, som begge sikter mot stortingsvalget 2021.

Norgespartiet stilte i stortingsvalget 2017, hvor de fikk 151 stemmer. I likhet med Direkte FolkeStyre og Grunnlovens FolkeStyre hegner partiet om Grunnloven som rikets høyeste rettskilde, og vil dessuten ha direktedemokrati.

Norgespartiet lenket lenge til bøkene til Erik Rudstrøm fra nettstedet sitt. Rudstrøm beskriver blant annet hvordan Arbeiderpartiet er et redskap for frimurerne og jødene, og hevder politikken deres er basert på retningslinjer lagt i Sions Vises Protokoller. — John Færseth (@JohnFaerseth) September 18, 2019

– I Stortinget kommer vi til å hamre løs på partiene om at de nå må legge ut sakene de krangler om i Stortinget til Juridisk Bindende Folkeavstemming. Denne krangelen, denne parlamentariske handlingslammelsen skal erstattes av – Folkets Direkte Handlekraft – gjennom Juridisk Bindende Folkeavstemminger, lover partiet.

Partiet for Norge ble derimot stiftet i sommer, og har ikke engang rukket å skaffe seg nettsted. Lite er derfor kjent om nykomlingen. Partiet har imidlertid en Facebook-side hvor de hittil har uttalt seg imot selvkjørende biler:

– Vi i Partiet For Norge mener dette bør forbys umiddelbart og ikke være et tema vi skal legge mer krefter i. Kunstig intelligens gjør tross alt feil vi mennesker aldri ville gjort, skriver partiet, som ledes av en tjueåring.

Og med partikontor så langt nord som Nordreisa i Troms kan det kanskje gjettes at partiet også står på barrikadene mot sentralisering.

Lokale lister

Noen lister blir bare å finne i ett fylke, nemlig Solidaritet i Oslo og Generasjonspartiet i Akershus. Og i Østfold satser musiker Alex San Francisco Andersen nå på solospill med sitt Østfold Fram etter at han i 2019 forsøkte å bli innvalgt i Halden kommunestyre for Fremskrittspartiet.

Undereguleringen av pensjon skal fjernes. Begrepet minstepensjon skal erstattes med en anstendig pensjon. Nei til vindmøller. EØS og ACER skal sies opp. Politireformen skal stoppes. Hjelp flyktninger i deres nærområder, lyder Generasjonspartiets lange kravliste.

Solidaritet stiller kun i Oslo, hvor de har én kandidat: mag.art. i sosiologi og tidligere forsker Ingar Roggen. Gjennom årene har Roggen gjort seg til talsmann for eldres rettigheter, og ble i sin tid kjent som den som «sparket bein» på Carl I. Hagens folketrygdreform.

«Fellesskap og frihet», «ta vare på naturen», «borgerlønn» og «sats på utdanning» er enmannspartiets fanesaker – og plasserer seg dermed mer til venstre i politikken. Dessuten går Solidaritet inn for å skattlegge roboter som «tar arbeidet fra folk».

– En republikansk trussel mot selv USAs så haltende demokrati er en global trussel mot demokratiet og kan gjøre det umulig for mindre betydningsfulle stater å bevare det. Vi må være på vakt også mot den norske høyresiden, som identifiserer seg med USAs republikanere, tordner Roggen mot USAs president Donald Trump.

Her er partiene som trenger underskrifter for å stille i stortingsvalget 2021:

