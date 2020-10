annonse

Morten Klementsen stod for den største suksessen da Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) gjorde et sensasjonsvalg for ett år siden. Men nå varsler han om en fryktkultur.

– Det var litt tilfeldig at Frode Myrhol i Stavanger ville samle alle bompengemotstanderne under én paraply. Jeg ble kontaktet, og vi gikk under den paraplyen i god tro, sier han til Klassekampen, og legger til:

– Det vi snakket om fra starten av – å bygge nedenfra og opp, organisasjonsbygging, kursing og satse på humankapital – ingenting av dette skjedde.

Han mener Frp har blitt mer troverdig i bompolitikken etter at de fikk ut av regjering. Så kom virusutbruddet, og det tok vekk mye fokus på bomsaken. Flere i partiet har forsvunnet, og han tror at det kan få et rettslig etterspill.

Han avkrefter at det er kvinnefiendtlige holdninger i partiet, det gjelder kun en person. Det er Aafløy.

– Han virker herskende, ovenfra og ned, og det reagerer spesielt damer på. Men det kan være slik han er mot alle. Han er en katastrofe for partibygging, reglement og vedtekter. Jeg føler meg som en varsler, men det må ut, sier Klemetsen.

