Resett kunne tirsdag avsløre at den bokstavtro islamistorganisasjonen Islam Net har fått nesten 300.000 kroner i coronastøtte. Det skjedde etter at nedstengingen av det norske samfunnet tvang organisasjonen til å avlyse den årlige «fredskonferansen» som holdes hver påske i Oslo, som er et av de større arrangementene i Norge for muslimske ungdommer og andre som er nysgjerrige på islam og som årlig samler rundt 1.000-2.000 deltakere.

På «fredskonferansen» har organisasjonens tidligere leder Fahad Qureshi holdt en tale der han forsvarte dødsstraff for homofile og frafalne fra islam, og organisasjonen har hatt en rekke utenlandske hatpredikanter som gjester.

Vil ikke

I forbindelse med saken har Resett henvendt seg til Kulturdepartementet, som ledes av Venstre-nestleder Abid Raja. Det er Kulturdepartementet som er øverste politiske ledelse og ansvarlig for ordningen.

Departementet har imidlertid ikke villet besvare Resetts spørsmål om saken.

– Må gå av

Nå reagerer Demokratenes leder Vidar Kleppe.

– Abid Q. Raja, må gå av som kulturminister i Norge – om han ikke snarest offentlig kan svare på spørsmål fra Resett, om hvorfor den bokstavtro islamistiske ekstreme islamistorganisasjonen Islam Net, til nå har fått hele 292.500 norske skattekroner i coronastøtte, sier Kleppe til Resett.

– Jeg vil minne om at Islam Nets tidligere leder Fahad Qureshi holdt et flammende forsvar for dødsstraff for homofile og frafalne fra islam, og at organisasjonen har hatt en rekke utenlandske hatimamer og personer som hater Norge, ytringsfrihet, demokrati, kristendom, Israel, likeverd, bare for å nevne noen viktige saker – som gjester i Norge