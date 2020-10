annonse

annonse

Litteraturhuset ønsker ikke å tillate at et arrangement, med foredrag av Lars Thorsen, blir avholdt hos dem, angivelig grunnet sikkerhet og smittevern.

Litteraturhuset nekter det innvandringskritiske partiet Selvstendighetspartiet å leie rom til et foredrag som skal handle om ytringsfrihetens kår, i sine lokaler. Foredraget skulle etter planen holdes av SIAN-leder Lars Thorsen, og omhandle hvordan SIAN er blitt behandlet av norsk politi.

I en mailutveksling Resett har fått tilgang til, mellom Litteraturhuset og Reinert Skadsem, som er fylkesleder i Oslo Selvstendighetsparti, heter det at Litteraturhuset har begrenset kapasitet, og at arrangementet Selvstendighetspartiet vil avholde hos dem vil kreve ekstra ressurser for å sørge for fysisk sikkerhet og smittevern.

annonse

Les også: Jubler over SIAN-dødsfall, drapstruer avdødes venner: – GODE NYHETER!!!! Det finnes en mindre morrapuler i verden

Politisk partiskhet?

Reinert Skadsem forteller imidlertid Resett at han har vært i kontakt med dialoggruppen i Oslo-politiet, som skal ha slått fast at de ikke kunne se at det skulle være noen sikkerhetsmessige hindringer for det aktuelle arrangementet, og at de ville gjøre sine vurderinger og sette inn eventuelle ressurser.

annonse

Lørdag 24. oktober arrangerer Norsk Sakprosafestival og NFFO debatt om flukt, rasisme og retorikk, der blant andre forfatter Guro Sibeko og leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, skal delta. Reinert Skadsem mener det tyder på politisk partiskhet at dette arrangementet slipper gjennom.

– Kanskje er det oss de ikke liker. Kanskje Lars Thorsen. Kanskje begge. Men på Litteraturhuset er beviselig ikke ytringsfriheten for alle, sier han til Resett.

Sikkerhet

Susanne Kaluza, som er leder i Stiftelsen Litteraturhuset, mener at Selvstendighetspartiet selvsagt bør ha lov til å avholde sitt arrangement, men da på et annet sted.

– Dette er selvsagt et arrangement Selvstendighetspartiet har lov til å ha og det er betryggende at politiet er enig med oss i det. Ytringsfriheten sikrer alle retten til å ytre sine meninger og beskytter oss mot at offentlige myndigheter begrenser denne retten, sier hun til Resett.

– Det er politiets oppgave å tenke på fysisk sikkerhet for arrangementsdeltagere og andre som møter opp. Det er vår jobb å tenke på om vi realistisk kan opprettholde myndighetenes smittevernskrav, samt se på den totale kapasiteten og sikkerheten til huset, de ansatte, leietagere og øvrige gjester.

annonse

– Krevende

– Dere skal ha en debatt om flukt, rasisme og retorikk hos dere. Er denne sikkerhetsmessig forsvarlig da?

– Generelt er det krevende å gjennomføre arrangementer under de rådende forhold. Som arrangementsarena er vi derfor forpliktet til å gjennomføre realistiske risikovurderinger av hvorvidt vi mener det er forsvarlig å avholde hvert enkelt arrangement hos oss. Disse risikovurderingene gjøres kontinuerlig både av oss og av de som ønsker å leie seg inn hos oss. De arrangementene som blir gjennomført kan gjestene våre derfor være trygge på at blir gjennomført på forsvarlig vis. Alle skal føle seg trygge når de er på Litteraturhuset, uansett hvem de er og hva slags arrangement de er der for, svarer Kaluza.

Les også: Flere kvinner ble angrepet av menn med innvandrerbakgrunn under SIAN-demo

Inntektssvikt

Hun forteller at det går trått for Litteraturhuset om dagen, og begrunner delvis avslaget med dette.

– På grunn av dramatisk inntektssvikt har Stiftelsen Litteraturhuset begrenset kapasitet nå. Dette arrangementet vil kreve ekstra ressurser for å sikre fysisk sikkerhet og smittevern, både for publikum som kommer for arrangementet, bygget, de ansatte og våre øvrige leietagere og besøkende. I denne situasjonen er det vår vurdering at vi ikke vil klare å ivareta de kravene myndighetene stiller oss for å avvikle dette arrangementet, avslutter Kaluza.