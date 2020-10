annonse

annonse

– Det er stille som i graven fra mainstream media.

En mann hengte mandag kveld opp flere eksemplarer av den ikoniske Muhammed-karikaturen til Kurt Westergaard fra 2005, rundt omkring i Kongsberg sentrum. Dette skjedde i kjølvannet av det bestialske drapet på professor Samuel Paty i Frankrike sist fredag. Samme kveld fikk han politiet på døren.

Resett har gått gjennom Aftenposten, VG, Dagbladet, NTB og NRK de siste syv dagene. Ingen av de større mediene har rapportert om politi-aksjonen mot mannen.

annonse

– Det er stille som i graven fra mainstream media. Det i seg selv er en kjempesak som viser nettopp hvor viktige medier som Resett, Human Rights og Document.no er, sier mannen som hengte opp plakatene til Resett. Han ønsker av hensyn til egen familie å være anonym.

Avviste

Han reagerer på at ingen større medier har fulgt opp saken eller stilt kritiske spørsmål til politiets handlemåte. Politibetjenten som banket på døra skal først ha insinuert at mannen var Trump-tilhenger og deretter medlem av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

annonse

Mannen avviste imidlertid disse påstandene.

– Jeg fortalte ham at jeg er et individ som handler på egne vegne og er opptatt av å stå opp for ytringsfrihet.

Selv mener han politiets handlemåte var politisk og reagerer sterkt på aksjonen mot ham.

– Hegner om ytringsfrihet

Til Rights.no har han forklart dette om sin egen handlemåte:

– Jeg hegner om ytringsfrihet. Jeg har små barn. Er det noe jeg kan gjøre for å forsvare ytringsfriheten, for det er så få som våger å stå opp? tenkte jeg. Min konklusjon var at risikoen i befolkningen må spres. Derfor printet jeg ut Muhammed-karikaturer og hengte dem opp – bevisst – på trafikkerte steder i byen. På kjøpesenteret, busslommer, ved kinoen, hvor det er mange som ville se dem. 21:30 samme kveld står fire betjenter fra politiet på døren. Det hele var surrealistisk, har mannen fortalt HRS.

annonse

– Politiet var jo vennlige. Men de var opptatt av at folk – muslimer – kunne føle seg støtt og krenket. Det var ordene som ble brukt.

Politiet i Kongsberg har bekreftet saken, og vedgår at de er negative til handlingen.