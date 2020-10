annonse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener produksjonen fra norsk vannkraft kan økes med 17 prosent.

I fjor sto vannkraften for rundt 93 prosent av kraftproduksjonen i Norge mens vindkraft kun bidro med 4 prosent. NVE viser til tall som sier at det er et stort potensial for enda mer vannkraft i Norge, skriver Klassekampen.

En analyse publisert i begynnelsen av oktober anslår at produksjonen fra norsk vannkraft kan økes med 17 prosent, ifølge NVE.

Det er til eksempel to og en halv gang mer enn Oslos årlige energiforbruk.

Seksjonssjef for ressurs og kraftproduksjon hos NVE, Ann Myhrer Østenby, advarer mot naturinngrep.

– Det er veldig varierende, men noen av de potensielle nye vannkraftverkene vil kunne kreve til dels store naturinngrep, sier hun.

