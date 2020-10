annonse

Organisasjonen LIM, etterlyser en norsk handlingsplan mot voldelig islamisme.

Generalsekretær i organisasjonen LIM (Likestilling, integrering og mangfold), Dana Manouchehri, sier at en handlingsplan neppe stopper radikalisering og voldelig ekstremisme, men at det kan være et verktøy for å komme ondet til livs, skriver Aftenposten.

– Vi er naive hvis vi ikke tror at det finnes voldelige islamister også her i Norge. Hvor er tiltakene? Må vi vente til noen blir halshugget i Norge før politikerne våkner? Hvem er vi villig til å ofre, en journalist, en aktivist, en lærer?

Hun understreker at man må skille mellom religion og mennesker.

– For meg er det glassklart hvor skillet går når det gjelder religionskritikk: Jeg er i min fulle rett til å kritisere religion. Religion har ikke ytringsvern, men menneskene som utøver sin tro, har det.