Ingen viderverdigheter.

Lørdag har Oslo-politiet hatt en forholdsvis rolig dag, i alle fall hvis man skal dømme etter operasjonssentralens Twitter-konto.

Brann i el-biler og el-sykler synes å være en stadig vanligere hendelse for politiet. To uker etter den smått berømte el-bilbrannen på Lilleaker 10. oktober måtte politiet rykke ut til en brann i et el-sykkelbatteri i bydel Bjerke grytidlig i morges.

To personer som bodde i leiligheten, ble sendt til sykehus i frykt for mulig gassforgiftning, mens politiet tok med seg sykkelen for nærmere undersøkelse.

I ettermiddag fikk politiet flere meldinger om at to menn stod og sloss i Wergelandsveien rett bak Slottet. Det ble følgelig sendt en patrulje for å skille kamphanene.

De to beboerne fra leiligheten er kjørt videre til sykehus for oppfølging da de kan ha pustet inn farlige gasser fra batteriet. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, samt tatt sykkelen med tilbehør i beslag for videre undersøkelser. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 24, 2020

– Vi har kontroll på begge partene. Ingen fremstår som skadde, konstaterte politiet.

Ved sjutiden meldte operasjonssentralen at en bilist har kjørt av veien på Korsvoll. Vedkommende fremstod som beruset, men lot ikke til å være skadet i utforkjøringen.