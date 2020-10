annonse

annonse

– Den korte veien til Bergen er ekstra viktig for de papirløse migrantene på mottaket som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin.

Alle asylmottakene i Bergen har tapt Utlendingsdirektoratets (UDI) anbudsrunde. Årsaken har vært at pris har blitt vektet høyest.

– Arna mottak skal etter planen legges ned ved nyttår. Den siste tiden har flere skrevet om de negative konsekvensene dette vil ha for enkeltmennesker på mottaket. Det som imidlertid ikke belyses er viktige fakta i saken og mulige løsninger, skriver leder av språkkafeen på Arna mottak, Sunniva Kvamsdal Sveen i Bergens Tidende .

annonse

Sunniva Kvamsdal Sveens løsning er om UDI utlyser et nytt anbud kun for Bergen, da kan de på mottaket fortsatt få bo i Bergen. Hun mener det svært problematisk at det ikke er et eget anbud om beliggenhet. Hun sier at UDI bør snarest utlyse et for Bergen. Årsaken til det er de svært viktige menneskelige hensynene.

Les også: LO raser: – Norges eldste asylmottak legges ned

Beboerne er redde for å miste sitt nettverk og sin tilhørighet. De har vonde minner fra fortiden og en usikker fremtid. De færreste har rett til å arbeide, forteller hun, og de får lite penger av staten. Asylsøkere får 2538 kroner per måned, og de med avslag får bare 1930 kroner per måned.

annonse

– Til tross for den vanskelige situasjonen, forteller beboerne at de er takknemlige for å være akkurat på Arna mottak. Her har de tilhørighet, et lokalsamfunn som stiller opp med språkkafe og aktiviteter og kort reisevei til Bergen sentrum skriver hun, og legger til:

– Den korte veien til Bergen er ekstra viktig for de papirløse migrantene på mottaket som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin, men som av ulike grunner ikke kan dra fra Norge.

Les også: Vil redde Refstad transittmottak fra nedleggelse: – Hent sårbare flyktninger fra Hellas

Sunniva Kvamsdal Sveen anmoder på det sterkeste UDI om å utlyse et nytt anbud kun for Bergen. Hvis ikke dette skjer snarest tror hun at det vil ha svært negative følger.