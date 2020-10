annonse

Korrelasjon med gull?

Bitcoin er beryktet for sine brå prisoppganger og like raske kursfall, og mange småsparere har brent seg på kryptovalutaens herostratisk berømte volatilitet, det vil si kraftige pris-svingninger innenfor et kortere tidsrom.

Nå mener en analytiker imidlertid at Bitcoin begynner å modnes. Ifølge råvarestrateg Mike McGlone i Bloomberg Intelligence viser valutaen nemlig tre grunnleggende tegn på finansiell modenhet. Disse tre er større tilpassing, lavere volatilitet og et handelsmønster som ligner mer på gullets, ramser analytikeren opp.

På kort sikt kan bitcoin-prisen forvente motstand på 14.000 dollar, mener analytikeren, som likevel har store vyer i et langsiktig perspektiv. Innen 2025 kan en bitcoin bli verdt hele 100.000 dollar – nesten en million norske kroner – tror McGlone.

– Den nådde $100 og deretter $1.000 og så $10.000, noe som faktisk har vært dens konsoliderte pris de tre siste årene, den har rett og slett en historikk med å legge på seg nuller, nærmest panegyrerer den bullishe analytikeren til Kitco News.

– Bitcoin modnes og blir en digital versjon av gull. Jeg synes det er ganske betydelig: et forhold mellom gjeld og BNP uten historisk sidestykke, kvantitative lettelser (pengetrykking, journ.anm.), minusrente, det gjør ting som gull og Bitcoin mer ettertraktet, illustrerer han.

Seier for Joe Biden i det amerikanske presidentvalget 3. november vil sette fart på Bitcoin-kursen, spår McGlone. Og med økt markedskapitalisering kan Bitcoin dessuten også bli så attraktiv for sentralbanker at den innlemmes i bankenes valutareserver.

En bitcoin handles for tiden for snaut 13.000 amerikanske dollar, vel 120.000 kroner. Det er en oppgang fra 8.800 dollar i sommer, men samtidig et godt stykke unna kryptovalutaens all time high på nesten 20.000 dollar, en rekord som ble satt i desember 2017.