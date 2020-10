annonse

annonse

Den britiske regjeringen har klargjort at det er ulovlig å lære skoleelever om såkalt kritisk raseteori som om det var ubestridte fakta.

Under en nylig debatt i Underhuset i det britiske parlamentet, beskrev konservative Kemi Badenoch, regjeringens undersekretær for likestilling, som dessuten selv er svart, promoteringen av kritisk raseteori i skolen som en «farlig trend i raserelasjoner», og en «ideologi som ser min svarthet som offerstatus og deres hvithet som undertrykkelse».

– Jeg vil været fullstendig klar på denne regjeringen utvetydig står imot kritisk raseteori. Noen skoler har bestemt å åpent støtte antikapitalistiske Black Lives Matter, ofte vel vitende at de har en lovmessig plikt til å være politisk upartiske, sa Badenoch.

The Equalities Minister could not have been clearer:

Black Lives Matter and Critical Race Theory are political and do not belong in schools.

Teaching ideas such as ‘white privilege’ as a factual reality is breaking the law! 🚫👨‍🏫 pic.twitter.com/6VoIDVJxLi

— Calvin Robinson (@calvinrobinson) October 20, 2020