Uforholdsmessig inngrep, mener demonstranter.

Søndag samlet det seg folk på Eidsvolls plass utenfor Stortinget for å demonstrere mot myndighetenes informasjon og tiltak rundt COVID-19.

De fremmøtte, representert ved arrangør Nader Eide, beskylder myndighetene for å gi uriktige eller misvisende opplysninger om Norges epidemiske situasjon rundt COVID-19, smitten som forårsakes av viruset SARS-CoV-2 fra Wuhan i Kina.

Videre påstås det at COVID-19 brukes i et politisk spill av myndighetene og at smittevern-tiltakene er et uforholdsmessig inngrep sammenlignet med hvor mange – eller rettere sagt få – som smittes og dør i Norge under den såkalte andre bølgen.

Det er NTB som melder om demonstrasjonen, som skal være den første av sitt slag i Norge. Lignende arrangementer har blant annet funnet sted i Berlin og London. NTB angir at rundt 150 personer hadde møtt opp til tross for surt høstregn i hovedstaden.

«Covid-1984 Erna Vi ser deg» stod det på en av plakatene: en henvisning til Orwell-romanen «1984» om et fremtidig totalovervåkningssamfunn og til et munnbind med påskriften «Erna ser deg» som statsminister Solberg ble sett bærende på 7. oktober.

På andre plakater stod det «Bruk medisinene» og «Politiker FHI (Folkehelseinstituttet, journ.anm.) CDC (amerikanernes svar på FHI) har blod på hendene».