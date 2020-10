annonse

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med faktaopplysninger for uke 42: 225 kommuner har ingen smittede.

100 kommuner har færre enn 5 smittede. Gjennomsnittsalderen på smittede er 32 år. FHI melder om nedgang på 133 smittede fra uke 42 ift. uke 41. De opplyser at de tester flere.

I uke 14 (30/3-5/4) ble det testet 16.045 personer. 6,9 % positive svar. 1.107 positive. 32 døde.

I uke 42 (12-18/10) ble det testet 87.820 personer. 1,05 % positive svar. 922 positive. 0 døde.

Det er altså nå testet 5,5 ganger så mange personer som i mars/april , med færre positive svar som resultat. Smitteøkning? Grunn til innstramminger?

Politikerne og ass. helsedirektør Nakstad bruker en retorikk som ikke er i nærheten av å reflektere de faktiske forhold. Nakstad sier vi må gjøre endringer for å få kontroll på pandemien fordi «270 personer siste døgnet blitt registrert koronasmittet i Norge. Det gjør at vi nærmer oss nivået fra mars».

IKKE ETT ord om at vi tester 5-6 ganger flere per uke nå enn i mars. IKKE ETT ord om at dengang hadde vi mange døde hver uke. IKKE ETT ord om at % positive testede er gått drastisk ned siden i mars. Det er IKKE ETT eneste faktagrunnlag for å påstå at at vi

har en pandemi eller epidemi i Norge. IKKE ETT eneste faktagrunnlag for å påstå at vi nærmer oss nivået fra mars.

Dette er bare retorikk/løgner som skremmer folk. Og det er ikke første gang. HVORFOR?