annonse

annonse

Både Kristiansund og Norges Fotballforbund varsler at Flamur Kastrati kan vente seg reaksjoner etter å ha kalt VIF-treneren en «jævla soper».

Det var i kampens hete uttalelsene fra Kastrati falt, og i pauseintervjuet innrømmet og forsvarte Kristiansund-spilleren meldingen.

– Når det gjelder homonegative skjellsord bør det være nulltoleranse. Jeg tenker at når NFF har holdt på med arbeid mot homohets i over ti år, er det veldig skuffende at vi ikke har kommet lenger, sier leder Inge Alexander Gjestvang i Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, til NTB.

annonse

Mens norsk fotball er midt i en holdningskampanje rettet mot nedsettende uttalelser etter rasistiske hendelser, forsvarte Kastrati ordvalget sitt i pausepraten med Dplay.

– Han er stor i kjeften, da må han tåle å få noe tilbake også. Han er den i Norge som prater mest dritt om andre, men det er sånn det er. Norsk fotball er deilig, det skal være sånn, sa Kastrati.

Ble byttet ut på grunn av uttalelsen

Kristiansund-spilleren innrømmet at han hadde brukt ordet «soper».

annonse

– Jeg sier jævla soper til ham, ja, men så trenger ikke du å provosere meg heller nå. Du hørte hva jeg sa, så du trenger ikke ta det opp igjen, sa Kastrati.

Kastrati kom på banen etter pausen, men ble byttet ut etter en time. Kristiansund-trener Christian Michelsen bekrefter overfor TV 2 at han ble tatt av banen på grunn av uttalelsene.

– Jeg blir litt satt ut. Det er veldig uheldig, og det er ikke noe vi ønsker verken på fotballbanen eller generelt, sa Michelsen etter kampen, som endte 1-1.

Vil få konsekvenser for Kastrati

Kristiansund skriver i en pressemelding at uttalelsene vil få konsekvenser for Kastrati.

– Flamur Kastratis uttalelser i forbindelse med kampen mot Vålerenga IF strider mot hele vårt verdigrunnlag og alt KBK står for. Vi har gått i front for å markere nettopp at vår garderobe er for alle. Uttalelser som dette tar vi sterk avstand fra. Det kommer vi til å gi klar beskjed om fra klubbens ledelse, skriver klubben.

– Dette vil helt klart få konsekvenser for spilleren, og klubbens ledelse kommer til å følge opp dette umiddelbart.

annonse

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) skriver i en SMS til NTB at forbundet vil vurdere å opprette sak mot Kastrati mandag. Først vil forbundet gjennomgå dommerrapporten.

Mener NFF har en lang vei å gå

Fagermo selv sa etter krangelen at han og Kastrati hadde skværet opp. Vålerenga-treneren ønsket ikke å kommentere hendelsen etter kampen.

Gjestvang i Fri mener NFF nå må ta tak i hendelsen og ordene som falt søndag kveld.

– Det er svært problematisk at sånne ting blir ytret enten det er i eliteserien, i lavere divisjoner eller på løkka. Idretten og fotballen skal være for alle, og hvis denne type skjellsord blir gangbar mynt, er det med på å begrense muligheten mange har for å kunne ha trygge og gode idrettsopplevelser, sier Gjestvang.

Han mener situasjonen viser at NFF fortsatt har en lang vei å gå i kampen mot homohets.

Blir provosert

– Det er veldig problematisk at det i eliteserien blir ytret ting som går så imot det idretten burde ha som verdier. Jeg er usikker på om NFF kan si at de har kommet i mål og har hatt et ordentlig godt arbeid mot homohets når dette skjer, og jeg registrerer også at det ikke ble delt ut kort etter uttalelsene, sier Gjestvang.

Han har forståelse for at det er høy temperatur i idretten, men mener slike ordvalg uansett er uakseptable. Det at Kastrati forsvarer uttalelsene i pausepraten, provoserer voldsomt.

– Det er provoserende å se at selv når situasjonen er ferdig, så forsvarer spilleren språkbruken. Det er svært uheldig og sender svært dårlige signaler, sier Gjestvang.

Talsmann i Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, som selv er homofil, mener Kastrati må utestenges i flere kamper.

– Jeg synes det er rart at han spiller 2. omgang. Homohets skal være rødt kort, og jeg forventer at noen i Kristiansund tar grep. Kastrati har ingenting på banen å gjøre, sier han til VG.