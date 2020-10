annonse

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har utpekt tidligere NRK-journalist Siri Hytten (37) som ny stabssjef.

– Vi gjør det for å organisere hverdagen effektivt, fordele oppgaver på en god måte og dekke over et bredt arbeidsfelt der vi kan nå flest mulig i stortingsarbeidet og også ut mot parti og et stort reiseprogram, sier Støre til TV 2 om endringene.

Støre sier endringen skjer for å «gi en klar arbeidsfordeling» i forkant av valget neste høst, skriver NTB. Hytten har tidligere vært politisk rådgiver for Aps representanter i Stortingets familie- og kulturkomité og deretter rådgiver og pressekontakt for Støre.

