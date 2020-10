annonse

Mener det er for enkelt å skylde på islam.

I et innlegg på nettsiden til den ultrakonservative og bokstavtro muslimske organisasjonen Islam Net refser konvertitten Jesse James Ekgren norske mediers dekning av drapet på Den franske historielæreren Samuel Paty som brukte bildene av Mohammedkarikaturene hver gang når han underviste om ytringsfrihet.

Han mener fremstillingen av 18-åringen som stod bak det bestialske terrorangrepet er unayansert og ikke tar høyde for at han kan ha slitt med narkotika eller personlige problemer.

– 18-åringen ble skutt og drept av politiet, så ikke kan han svare for seg selv, og det å plassere handlingen til en 18-åring fra en sosial marginalisert gruppe som et «angrep på demokrati og ytringsfrihet»-narrativ er rett og slett for billig, unyansert, og passer alt for beleilig inn i et narrativ som kun høyrepopulister tjener på. Men, valg skal vinnes, og aviser skal selges!, skriver Jesse James Ekgren.

For lite

Han mener mediene samtidig vier for lite oppmerksomhet til angrep og vold mot muslimer og at man ser bort fra andre årsaker til terror enn at det har med islam å gjøre.

–En handling skjer aldri isolert, men skjer i en kontekst. En hendelse kan aldri forstås fullt u t uten at man ser på eksempelvis sosiale, politiske, og sosioøkonomiske omstendigheter. Blir disse diskutert i media (både nyhets- og sosiale medier)? Nei, fordi det passer ikke det enkle narrative om at dette er et islamistisk terrorangrep. Og det blir dessuten for komplekst og kjedelig å skulle nyansere og kontekstualisere, noe avislesere neppe ønsker få servert, fastslår Ekgren.