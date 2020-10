annonse

annonse

Ungdomsskolelærer Hilde Synnøve Håvardsen sier det går an å undervise elever om ytringsfrihet – uten å bruke karikaturtegningene av profeten Muhammed.

– Trygghet i klasserommet er det absolutt viktigste, sier hun til NRK, og begrunner det slik:

– Jeg må ta hensyn til min elevgruppe, dynamikken i klasserommet, arbeidsmiljøet og aldersgruppen. Jeg vil ikke vise karikaturene per i dag så kort etter hendelsen til mine 13 til 15-åringer, sier Håvardsen.

annonse

Hun er uenig med fransklærer Anne Nyeggen, som skrev at drapet av Samuel Paty er en knebling av ytringsfriheten, og at Muhammed-karikaturer bør vises.

Les også: Vil staten hjelpe lærere som viser frem Muhammed-karikaturer?

– Den svarteste dagen og det største traumet i nyere fransk historie, 7. januar 2015, skal altså ikke kunne fortelles om i franske klasserom, av frykt for at læreren skal bli drept uttaler Nyeggen.

annonse

Denne påstanden er Hilde Synnøve Håvardsen uenig. Hun sier ytringsfrihet kan læres bort uten å vise til tegningene.

– Å vise dem det nå, så tett opp mot hendelsen, er å henge ut elever som ikke har noe med dette å gjøre, sier hun.

Les også: Store demonstrasjoner etter halshogging av lærer

Hun mener at lærere kjenner sine elever, og at det som kan være riktig i en klasse kan være feil i en annen. Hun bruker 22/7 som eksempel. Det er likevel trygghet i klasserommet som er det viktigste. Selv underviser hun nyankomne innvandrere.

– Jeg jobber hver dag for at de skal føle seg trygge. Mange av mine elever har ikke vært her lenge nok og har ikke samme kulturforståelse som oss. For dem er disse tegningene en fornærmelse, sier Håvardsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474