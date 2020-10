annonse

En mann i Kongsberg fikk politiet på døra etter at han hengte opp karikaturer av profeten Muhammed. Nå viser det seg at det seg at også er hengt opp tegninger på Røros.

De er NEA Radio som skriver at det ble hengt opp karikaturtegninger på døra til mediebedriftene Rørosnytt og Arbeidets Rett, i tillegg skrives det at en butikk ble «rammet».

De tre bedriftene har anmeldt forholdet.

Avsnittsleder Øyvind Unsgård ved Røros lensmannskontor bekrefter at politiet har mottatt anmeldelse. Han opplyser også at PST er informert om forholdet.

– Det er opprettet sak, og vi kan ikke utelukke at dette har noe med drapet i Frankrike å gjøre, sier han og legger til at hensikten med plakatene åpenbart har til hensikt å provosere og at folk ikke har noen grunn til å være redde.

Det er ikke kjent hvorfor forholdet er anmeldt. I det minste skriver ikke NEA Radio noe om det.

Redaktør og daglig leder i Arbeidets Rett, Guri Jortveit, sier hun ble forundret da hun så tegningen.

– Jeg følte meg ikke truet, sier hun men legger til: – Dette er første gang jeg må mene noe om Muhammed-karikaturtegninger.