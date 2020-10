annonse

Bjørnen i øst åpner opp.

For flere generasjoner nordmenn har Russland, herunder forgjengeren Sovjetunionen, fremstått som et lukket og fremmed land.

Det skyldes ikke minst Russlands strenge immigrasjonspolitikk, herunder dyre og kortvarige turistvisa som bare utstedes etter en omstendelig søknadsprosess.



For å søke visum til Russland har man frem til nå måttet møte opp på Oslo-ambassaden, et visumsenter eller generalkonsulen i Kirkenes, eventuelt bruke brevpost.

Men snart kan nordmenn søke russisk visum foran datamaskinen hjemme. Det er klart etter at Norge som et av 52 land innlemmes i Russlands e-visumordning.

Endringen gjelder fra februar 2021, men det blir foreløpig ikke mulig å bruke e-visum for å krysse grensen over land, skriver NTB. Og – får man anta – heller ikke den grense under vann. De som reiser over Storskog i Finnmark, må derfor bruke fysisk visum.

Innreise med e-visum tillates kun ved de store lufthavnene i Moskva, St. Petersburg og andre byer, foruten ved grenseoverganger i Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Russland er for tiden nærmest lukket for utlendinger mens myndighetene forsøker å stagge COVID-19-pandemien, som raser i hovedstaden Moskva, men som også fryktes å skulle spre seg ut i periferien.

Pr. 25. oktober har Russland påvist over 1,5 millioner smittetilfeller, hvorav 16.710 tilfeller ble rapportert samme dag. Dette skjer samtidig som landet venter på å rulle ut sin COVID-19-vaksine Sputnik V.

