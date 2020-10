annonse

Jeg må innrømme at jeg fulgte nøye med på Dagsrevyen onsdag denne uken. Og, det var med undring jeg observerte en dagsrevy som forsøkte å fremstå som en saklig informant i disse, skal vi kalle dem, «Biden-tider»!

Dagsrevyen brukte en uforholdsmessig stor del av sendingen på å fortelle oss seere hvor saklig den var. Men, troverdigheten, som den nok ønsker seg, blir bare styrket hos den del av publikum som enda ikke har fått med seg omfanget av Biden-skandalen i USA.

Sitter en med et visst minimum av kunnskap om saken kunne en lett konkludere med at NRK i stedet kunne ha brukt tiden på nettopp å orientere seerne om hva saken gjelder.

Men, det gjorde ikke NRK. Kanalen kastet bort muligheten kanskje i den tro at dette vil gå over av seg selv. Men, det vil det ikke gjøre. Skandalen vil bare vokse i omfang, for etterhvert som det blir klart hva laptopen til Hunter Biden inneholder vil sakene komme på løpende bånd.

Men, til tross for dette fokuserte NRK kun på seg selv. Hvorfor kunne ikke NRK fortalt oss at Biden sviktet i 2013 da han dro til Kina. Meningen var å stoppe Kina i å annektere korallrev, og gjøre dem om til befestede øyer, i Sørkinahavet. Kina hadde faktisk lovet Obama at øyene ikke ville bli militariserte, men det ble de!

Politisk var dette et fullstendig nederlag for Obama. Kina ga blaffen! Vel, nå vet vi hvorfor.

Hunter Biden var med Joe Biden til Kina i 2013, og klarte å inngå en lukrativ forretningsavtale med Bohai Industrial Investment Fund. Pengene, 1 mrd USD som gikk til Hunters eget investerings firma Rosemount Seneca, kom fra den kinesiske stat. Dette skjedde ikke i etterkant men samtidig som Joe offisielt ba Kina stoppe utbyggingen i Sørkinahavet!

I tillegg fikk Hunter en 10% eierandel i Bohai, og dermed også et styreverv i selskapet, uten noen annen grunn enn at han var Joe sin sønn!

Det er da naturlig å spørre seg om Joe Biden lot seg kjøpe av Kina til å se gjennom fingrene med deres utbygging, og militarisering, av Sørkinahavet.

Dette havområdet har en større militær betydning for Kina enn det vi til nå har vært klar over.

Også NRK har feilinformert oss, men de kan ha trodd på det de videreformidlet, om at Kina ønsket kontroll over Sørkinahavet grunnet naturressurser som olje og gass. Men, dette er ikke Kinas primære mål.

Kina har en moderne ubåtbase på Hainan. Den er underjordisk, og huser en viktig del av Kinas ubåtflåte med interkontinentale raketter (SSBN). Alt tyder derfor på at Kina ønsker å bruke Sørkinahavet som et sikkert farvann for deres SSBN atomubåter.

USA, kan vanskelig sitte stille og se på dette, ikke minst når det nå når det viser seg at Joe Biden har solgt seg til Kina, og latt dem få arbeidsro til å bygge ut basene i Sørkinahavet.

Dette er ikke bare grov korrupsjon fra Biden familien, det er også et svik fra Joe Biden mot Obama og USA som nasjon!

At NRK klarer å fortie denne skandalen, er ikke annet enn selv en skandale.

Dette kommer til å bli klarere i dagene som kommer. Mer informasjon vil komme ut av «the laptop from Hell», som Trump kaller den. Og, det vil bli svært vanskelig for aviser som BT, Aftenposten, VG og ikke minst Dagbladet, å holde fast på hyllesten av Biden.

Selv Demokratene, som tror at alt dette er kun propaganda, har likevel begynt å svikte Biden grunnet hans overdrevne støtte til venstresidens krav om flere vindmøller, dekarbonisering av økonomien og innføring av 43% skatt på utbytte!

Trump vinner nok valget, godt hjulpet av Biden selv, NRK!