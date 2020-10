annonse

annonse

Barack Obama driver valgkamp for presidentutfordrer Joe Biden. Men heller ikke den tidligere presidenten skaper entusiasme. I Florida møtte kun en håndfull mennesker opp for å høre Obama tale.

Barack Obama har ved flere anledninger de siste ukene hatt folkemøter til støtte for Joe Biden, som har oppholdt seg hjemme i Delaware. Obamas valgkamp-turne har skapt reaksjoner ettersom få møter opp.

This camera angle is like this for one reason only: there is literally no one there listening to this clown endorse the other clown, who is in a basement somewhere napping. https://t.co/8oxADUkmJU

Da Obama holdt folkemøte i Florida lørdag var det kun en håndfull personer som møtte opp. Flere mener den tidligere presidenten ikke lenger er like populær som han engang var. Trump reagerte også på at nesten ingen var interessert i å høre hva Obama hadde å si.

– Ingen møter opp for Obamas hatefulle taler. 47 mennesker! Null energi, men likevel bedre enn Joe, skriver han på twitter.

Nobody is showing up for Obama’s hate laced speeches. 47 people! No energy, but still better than Joe!

Presidenten av USA kan imidlertid feire. Trump har nesten daglig holdt flere store folkemøter, og det er stappfullt alle stedene han besøker.

Stemningen har også vært energisk. Både svarte og latinamerikanske Trump-tilhengere preget folkemøtet i Beverly Hills. Flere melder at folkemøtet er det største Trump har hatt hittil i California.

Trump holdt også folkemøte i Ohio der det også var smekkfullt.

President @realDonaldTrump on his way to a massive #MAGA 🇺🇸🦅rally in Circleville, Ohio. Absolutely unbelievable—OHIO is TRUMP COUNTRY! LET’S WIN! #VOTE pic.twitter.com/tmVVnYX526

Thirty minutes in and the Trump “Freedom Rally” in Beverly Hills has attracted its largest crowd to date, by my estimation.

I’ll be covering the rally here, so follow for updates. pic.twitter.com/PooS6NR0oc

— Samuel Braslow (@SamBraslow) October 24, 2020