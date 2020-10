annonse

Politiet i Kongsberg sjokkerte en mann og hans familie da de banket på døra og stemplet ham som en «gæren Trump-tilhenger» for å ha hengt opp karikaturtegninger av Muhammed.

Mannen fra Kongsberg skal hengt opp karikaturtegningene av Muhammed etter det bestialske drapet på Samuel Paty i Frankrike nylig.

Læreren Paty ble halshugget av en islamist i et antatt terrorangrep fordi han hadde vist Muhammed-karikaturtegninger til sine elever.

– Gæren Trump-supporter

Det er ikke ulovlig å henge opp tegninger av Muhammed i Norge. Likevel brukte politiet i Kongsberg store resurser på å finne ut hvem mannen som hengte opp tegningene var.

Sent på kvelden banket fire politibetjenter på døra til familiemannen og krevde svar på hvorfor han hadde hengt opp karikaturtegningene. En av de offentlige tjenestemennene antydet da at mannen var både SIAN-aktivist og Trump-supporter.

Kongsberg-mannen sier også at politiet truet ham med rettslige konsekvenser hvis han ikke føyde seg.

Ifølge mannen skal politiet ha sagt at «samfunnet ikke ønsker dette», det vil si krenkelse av profeten Muhammed, og at man ikke kan ha slike «gærne Trump-supportere som går rundt og henger opp plakater», skriver Aftenposten.

– Skandale

Resett, HRS og Document.no har omtalt saken i flere dager, men politiledelsen i Kongsberg reagerte ikke før Aftenposten ringte og ville vite mer om saken.

Da Aftenposten ringte, uttalte politiet at det de gjorde var «feil».

I sosiale medier har debatten rast, og flere er sjokkert over at politiet kan misbruke sin stilling og true vanlige folk med rettslige skritt for noe som ikke er ulovlig.

– Vi betaler skatt for at politi skal beskytte oss og ta vare på samfunnet. Hva i helvete er dette for noe? Dette er en skandale uten sidestykke. Har vi fått Gestapo-politi i Norge? Dette må få konsekvenser, skriver en person på Facebook.

En annen krever at politimannen som truet Kongsberg-mannen med straff blir sparket.

– Denne maktmisbrukeren bør få sparken på dagen. Han er en skam for yrket sitt og en fare for samfunnet. Han truer med å arrestere mannen om han henger opp nye plakater. Jeg krever full etterforskning, og jeg vil at politikere kommer på banen i denne saken. EN SKANDALE, skrives det.

Mannen som hengte opp karikaturtegningene har ønsket å være anonym med tanke på sin egen familie.