annonse

annonse

Blir førstekandidat.

Carl I. Hagens overgang fra Oslo vest-profil til distriktenes frontfigur har ikke gått upåaktet hen i politikken, mediene og hos velgere.

Innad i Oppland Fremskrittsparti skapte det også strid at den mangeårige hovedstads-veteranen reiser til innlandet og går rett til topps på valglisten der – i tillegg til å ønske seg tredjeplassen hos Oslo Fremskrittsparti.

annonse

Det gikk således mot kampvotering mellom Carl I. Hagen, som nominasjonskomiteen hadde innstilt som førstekandidat, og utfordreren Wenche Haug Almestrand (53) fra Lillehammer, som et mindretall i fylkeslaget stilte seg bak.

Les også: Det blir kampvotering om Hagen som toppkandidat i Oppland Frp

I dag er det klart at Carl I. Hagen (76) går av med seieren i nominasjonskampen og dermed blir Oppland Frps førstekandidat i stortingsvalget 2021. Frp-nestoren vant med 16 stemmer, mens Almestrand fikk 12, melder NTB.

annonse

Hagen sikter dessuten mot tredjeplassen i Oslo, og vil dermed kunne innvelges fra to valgdistrikter. Det håpes at Hagens kandidatur kan gi Fremskrittspartiet et velgerløft i Oppland, tradisjonelt et Ap-fylke.

Document.no mener at TV 2 har drevet en kampanje mot Hagens kandidatur, angivelig fordi det fryktes et Frp-valgskred i Oppland. I stortingsvalget 2017 fikk Frp 12,2 prosent av stemmene i fylket, mot 15,2 prosent på landsbasis. Fremskrittspartiet har i dag ett av Opplands mandater på Stortinget.

Les også: Resett-lesere ønsker Carl I. Hagen på Stortinget: – Trengs mer enn noen gang

– Hvorfor jeg takket ja til dette? Vi har tapt mange eldre velgere de siste årene. Kanskje kan jeg bringe noen av disse velgerne tilbake, etter å ha ledet Frp i 28 år. Jeg ønsker å kjempe mot underreguleringen av pensjoner, og å begrense bevilgningene til klimasaker, sa Hagen til nominasjonsmøtet på Lillehammer, gjengitt av NRK.

NTB skriver at Hagens kone er fra området rundt Lesjaverk i Oppland – en tilknytning som Hagen mener gjør hans kandidatur naturlig.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474