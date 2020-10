annonse

annonse

Muntert i Oslo tingrett.

Forrige uke var siste dag med bevisføring i straffesaken mot Laila Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Bertheussen står blant annet tiltalt for angrep på demokratiet, herunder å ha iscenesatt trusler mot seg selv og samboeren for snart to år siden. Bertheussen nekter straffskyld.

annonse

Tross tiltalens alvorlige karakter fikk bevisføringen en lattermild avrunding da språkforsker Sylfest Lomheim tok plass i vitneboksen. Lomheim gjorde først rede for sin analyse av fire brev som aktoratet mener Bertheussen har skrevet. Han bekreftet at brevene tilhører en voksen kvinne med norsk som morsmål, skriver NRK.

Les også: Teppet ned for første akt i Bertheussen-saken



Ikke et sete var tørt da forskeren skulle begrunne sin konklusjon: Lomheim pekte på at brevenes forfatter har brukt ordet tisse – mens en mann helst sier «pisse». Dermed kunne en mannlig trusselbrevskriver mest sannsynlig utelukkes.

annonse

– Og i en situasjon der det er ment å være stygt, truende og sjikanerende, som poenget var i disse brevene jeg undersøkte, så er det lite sannsynlig at en mann ville ha brukt ordet «tisse», utdypet Lomheim senere overfor Dagsnytt 18.

Det ble latter i salen da Bertheussens forsvarer John Christian Elden brukte Sven Nyhus’ bok «Steder å tisse» som innvending mot Lomheims påstand.

Les også: McDonald’s-restaurant bukker under for coronaviruset

– Jeg vet ikke om det var så viktig, men det var morsomt, var aktor Frederik G. Rankes tørre kommentar etter rettsmøtet.

Å hevde at kvinner og menn har ulikt språk, vil flere mene er å tisse/pisse i motvind i dagens Norge. Lomheim fikk raskt svar på tiltale fra sin kollega Helene Uri.

– Jeg tror ikke helt at det bare er kjønnet som bestemmer om du bruker en «t» eller «p» i begynnelsen av verbene som betyr å late vannet. Her er det mange andre ting som bestemmer også. Det er dialekter, situasjonen ikke minst, også hvem man snakker om. Og om det er en mann eller kvinne som utfører tissingen, mener Uri.

annonse

Les også: Norske fiskeboller tar av i Kina – men nå har eieren nye planer

Lomheim deler Uris oppfatning at bruken av «tisse» og «pisse» er situasjonsbestemt, herunder at ytterst få menn sier «pisse» til barn og om kvinner.

– En mann vil for eksempel bruke ordet tisse når han snakker til et barn i barnehagen eller til sine egne barn. Her et det situasjonen som bestemmer, sa Lomheim til Dagsnytt.

Forsvarer Elden mente – sagt med bevingede ord – at Lomheims vitnemål stinker. Det ble for mye synsing rundt beviser hvor tolkningsrommet er stort, antydet Elden.

Les også: Høyt smell skremte trøndere

– Har avdekket stor grad av usikkerhet, ingen klare håndfaste bevis. Men det er bevis på at hun ikke kan være skyldig, og da er spørsmålet om PST mener at hun står bak og har medhjelpere, eller om de skulle begynt etterforskningen et annet sted, oppsummerte Elden, som dessuten avviser at Bertheussen fysisk kan ha postlagt flere forsendelser.

21. oktober tok retten fatt på sakens avsluttende prosedyrer. Deretter skal tre meddommere og to fagdommere, herunder administrator Yngvil Thue, ta stilling til skyld og straff.