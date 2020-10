annonse

Skyldig 2,9 millioner.

Nyhetsbyrået NTB melder at Arne Vistes selskap Plog AS, et vikarbyrå som har gitt arbeid til asylsøkere uten lovlig opphold i riket, er konkurs.

Påtalemyndighetene mente at Vistes virksomhet brøt loven. I fjor høst ble Viste idømt ett års betinget fengsel, en dom som både Borgarting lagmannsrett og Høyesterett har opprettholdt ved å avvise Vistes anke.

Samtidig fikk Plog AS en bot på 1,5 millioner kroner, og måtte tåle inndragning av 1,4 millioner kroner, skriver NTB.

– Det betyr at det er mange som har mistet jobben denne uken, og er dypt fortvilet. Jeg vet at de har det vondt, men de gjør sitt beste for å være tapre og sterke, sier Viste, som forteller om sterke følelsesmessige reaksjoner, til Vårt Land.

Viste kaller situasjonen «håpløs», men understreker at prosjektet fortsatt har støttespillere, og utelukker derfor ikke at han vil komme sterkere tilbake.

Femten personer står nå uten arbeid og uten mulighet til å få hjelp hos NAV. Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bobestyrer for Plog AS Konkursbo.