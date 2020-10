annonse

annonse

Det er fristende å si at det er for tidlig å summere opp Trump sitt presidentskap. Kanskje feier Donald Trump den korrupte Joe Biden av banen 3. November? Mye tyder faktisk på det.

Enkelte sier at dersom Trump taper, så er det «slutten for USA» og lignende. Det er helt feil konklusjon mener jeg. Trump etterlater seg uansett en arv som vil prege amerikansk politikk i de neste tiårene. Arven etter Reagan var med på å prege amerikansk politikk i mange år, så historien er gjenkjennelig.

Les også: Trump ber justisministeren starte etterforskning av Biden

annonse

Hva har Trump oppnådd?

Trump har i sin presidentperiode oppnådd en rekke positive mål:

Styrket amerikansk økonomi og eksport. Redusert skattene for bedrifter og arbeidstakere. Gitt amerikanerne mer disponibel inntekt. Startet hjemflyttingen av arbeidsplasser. Redusert arbeidsledigheten. Fått mange bort fra sosialhjelp. Redusert raseforskjellene i arbeidslivet. Etablert nye og bedre handelsavtaler. Satt krav om organisasjonsfrihet i Mexico. Utnevnt en rekke lov følgende dommere. Redusert prisene på medisiner. Gjenreist det amerikanske forsvaret.. Gjort USA energiuavhengig. Fått USA ut Paris avtalen. Reformert straffe-/fengselssystemet i USA. Bidratt til å knuse ISIS. Oppnådd konkrete skritt mot en Midtøsten fred. Bekjemper tyranniske stater som Iran, Kina og Venezuela. Trump etterlater seg uansett et tydelig og sterkt politisk avtrykk.

annonse

Les også: Dagbladet: Denne uka sto Donald Trump opp fra de nesten døde

Politikk

Reagan sitt avtrykk var sterkt i områder som samling av folket, engasjement og lojalitet til USA, samt en generell forbedring av økonomien. Reagan sine retoriske ferdigheter nådde kanskje ikke opp til Churchill, men var på høyde med JFK? Reagan sin suksess ble dokumentert gjennom valget av den lang svakere Bush Senior.

Trump har på tross av en del uttalelser som vel best kan karakteriseres som sleivspark og en litt slurvete språkføring, også gode retoriske ferdigheter og evner å skape entusiasme og positive «vibber» blant amerikanske velgere.

Joda, pressen vil skape et inntrykk av at Trump «skaper splittelse og lyver», men dette politiske splittelses-spillet kjenner vi igjen fra den gang de kastet dritt på Reagan, Bush og andre konservative. Venstresiden har ingen respekt og ingen tanke om måtehold eller etterrettelighet. Venstresiden bruker alle midler i forsøket på å klore til seg makt. Drittkasting er modus operandi. Engasjementet på Trump sine valgkampmøter er udiskutabelt.

Venstresidens hatpregede motstand mot Trump og «alle andre» enn dem selv gir dog selvsagt en effekt. I dag er Demokratene etter fire år med Trump i full oppløsing og de har ingen gode presidentkandidater, de har ingen politikk som henger sammen og partiet er ikke et parti lenger – det er en løs kobling av diverse mer eller mindre venstreekstreme grupperinger som like gjerne slåss mot hverandre som mot Republikanerne. Det eneste som gjør at Demokratene fremstår som et slags parti er den blinde støtten av hovedstrøms mediene, som skjuler alle selvmotsigelsene og mangelen på samhold hos Demokratene.

annonse

Trump har gjennom en tydelig politikk og god «bøllete» retorikk klart å akselerere venstresidens selvdestruktive ferd mot anarkistiske tilstander og tydeliggjøre deres ødeleggende agenda.

Les også: Trumps pressesekretær: – Sumpen er i mot oss

De neste fire årene

Dersom Biden skulle bli valgt står kaosfaktorene i kø for Demokratene:

Hvor lenge klarer Biden å holde masken, hvor lang blir «avskjeds-seremonien»?

Hva skjer når «open mouth» Harris blir president?

Hva skjer når Bernie Sanders og den ekstreme venstresiden skal innkassere sitt bidrag politisk?

Hva skjer når den «grønne satsningen» ødelegger arbeidsplasser og skader økonomien?

Hva skjer med bedrifter og arbeidstakere når skattene økes?

Og så videre…

Demokratene vinner ikke valget, de taper ved å bli kastet inn i fire år med politisk og «Presidental» kaos.

Dersom Trump blir valgt vil vi etter alt å dømme få fire år med Trump politikk, og det vet de fleste som gidder å resonnere hva innebærer. Trump har den fordelen at han har et mål for USA. Biden har nok mer et mål for seg selv og makten han vil sikre.

Republikanerne

Dør GOP, eller Grand Ol’ Party (Republikanerne) med Trump? Neida, Trump kom ikke inn som en del av GOP med utspring i Washingtons politiske smørje. Han kom inn fra New York sitt business miljø og «alle» var skeptiske. Aktører som Mitt Romney og avdøde John McCain kom aldri over dette sjokket og gikk rett strupen på Trump. Begge fikk ødelagt sine politiske karrierer og ettermæle som resultat.

Underveis i Trump sin presidentperiode har GOP fremstått mer og mer samlet. Nye, så vel som «gamle» personligheter i GOP fremstår nå som sterke og spennende politikere. Vi ser det i valgkampen nå, hvor Trump samler enorme folkemengder og GOP kandidater til Senatet har betydelig fremgang.

Men, fremfor alt er tåketilstanden til GOP fra Bush periodene på vei bort og Republikanerne fremstår mer samlet og slåss nå for prinsipper og sak på en mye bedre måte i Kongressen.

Og, ut av tåken ser vi presidentemner som Matt Gaetz, Ted Cruz, Nikki Haley, Mike Pompeo, Marco Rubio, Ron DeSantis, Mike Pence stå frem. Kanskje blir også spennende profiler som Sarah Sanders, Kayleigh McEnany eller Steve Bannon aktuelle? Eller ser vi et ekte Trump dynasti vokse frem med Trump Jr. eller Ivanka Trump som presidentkandidater i 2024?

Republikanerne har med andre ord en lang rekke gode kandidater, mens Demokratene har en mentalt og moralsk forfallen Joe Biden og en 2% Harris å skilte med. Det ser faktisk svært lyst ut for republikanerne, selv om Biden skulle bli valgt nå.

Trump har bidratt til å gjenføde det Republikanske partiet og GOP er blitt «hot» igjen.

Konklusjon

Trump har oppnådd betydelige faktiske resultater, han har samlet de delene av USA som det er verdt å samle (unntatt hat-venstre) og han har bidratt til å avsløre Demokratenes ferd mot sosialismen.

Trump etterlater seg et Republikansk parti som på mange måter er gjenfødt.

På toppen ser vi konturene av kommende sterke og karismatiske GOP presidentkandidater stå frem.