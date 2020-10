annonse

Klimaendringer blir som å kalle massemord for livsforandringer.

– Det heter ikke klimaendringer – det heter miljømord, skriver den svenske journalisten Kajsa Ekis Ekman i Klassekampen, og etterlyser juridiske endringer:

– Mord er en forbrytelse i alle land – folkemord har vært en forbrytelse siden 1948 – men mord på naturen anerkjennes ikke som en forbrytelse av internasjonale organisasjoner.

Ekman sier at en kan høre at mennesker blir drept, og da vet man at noen blir tiltalt. Med den masseødeleggelsen som pågår nå, stilles ingen til ansvar. Dette er en forbrytelse uten navn, som ingen blir tiltalt for.

– Hva kommer det av at alt verdens ledere gjør, er å si «så forferdelig»? Hvordan kan de ansvarlige gå løs og dessuten være de rikeste og mektigste?, skriver hun, og legger til:

– Når en terrorist dreper en håndfull mennesker, blir han drept eller fengslet for livet. Men nå tiltales ingen.

Ekman mener det er på tide å anerkjenne naturmord som en forbrytelse. Hun sier at mange aktivister og internasjonale advokater har allerede løftet fram det spørsmålet.

– Fordi det er kapitalismen som forårsaker det. Kapitalismens lov er kun en ting: stadig akkumulasjon. Denne lov er i lengden uforenelig med jordas overlevelse, sier Ekman, og legger til:

– Jo mer vekst et land har, desto større blir utslippene. Uendelig profitt er umulig uten å øke utslippene, og det tåler ikke klimaet,

