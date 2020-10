annonse

Frps programkomité vil øke strafferammen fra dagens 21 år års fengsel til 50 års fengsel.

Komitéleder Sylvi Listhaug sier det skal svi å være kriminell, skriver VG.

Komiteen vil også senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år, samt å åpne for større bruk av ubetinget fengsel for lovbrytere under 18 år.

– Vi ønsker å gjøre det tøffere å begå kriminelle handlinger i Norge og at det skal svi å være kriminell. Derfor går vi inn for å skjerpe straffenivået og øke maksstraffen til 50 år. Det er ikke bare terrorhandlinger som bør få en mye høyere strafferamme, men også drap og annen alvorlig kriminalitet, sier Listhaug.

Av andre forslag så vil komitéen innføre medisinsk kastrering for alvorlige seksuelle overgrep mot barn,samt tap av rett til pass og at disse skal fratas enhver form for omsorgs- og samværsrett.