– Når Vårt Land ikke liker utfallet i en asylsak, begynner de å henge ut de som er satt til å gjøre disse vanskelige beslutningene.

– Råttent, skriver Jon Helgheim på Facebook om kristen-avisen Vårt Lands uthenging av to Fremskrittsparti-medlemmer.

Utgangpsunktet er en asylsøker som har fått avslått sin søknad om beskyttelse og blitt henvist til interntflukt til Kabul.

– Jeg ble svært overrasket over vedtaket i Utlendingsnemnda, jeg trodde ikke at slikt var mulig. To Frp-politikere fikk avgjøre min asylsak, sier Josef Moradi, en mann fra Afghanistan som har søkt asyl fra høsten 2015 i Norge, fordi han angivelig er frafallen muslim. Moradi skal ha vært ateist da han flyktet fra Afghanistan, skriver Vårt Land.

Asyl-lobbyister kritiske

I saken var de to nemndmedlemmene, som tilfeldigvis begge var Frp-medlemmer, uenige med nemndlederen. Det får advokat Jostein Løken til å reagere sterkt. Løken er en profilert asyladvokat som i en årrekke har arbeidet for at flere flyktninger og asylsøkere skal få opphold i Norge.

– Jeg har aldri vært borte i en sak som har fått et lignende utfall. Her argumenterer de to nemndmedlemmene ut fra sine private, politiske standpunkt, og ikke ut fra hva lovverket sier. De hele er svært tragisk, sier Løken til Vårt Land.

Vårt Land slipper også til Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) med ramsalt kritikk av de to Frp-erne.

– En slik utvelgelsespraksis er «svært betenkelig» i saker hvor et uriktig vedtak i ytterste konsekvens kan ha fatale konsekvenser, sier fungerende generealsekretær Andreas Furuseth.

De to Frp-medlemmene i nenmnden var Sissel Ekeblad Andersen fra Lillesand, som leder Frps lokallag i byen og sitter som vararepresentant i bystyret og Trond Ellingsen, som i en årrekke har sittet i kommunestyret i Asker, har vært styreleder i Document og idag skriver for Rights.no.

– Det var selvsagt en ren tilfeldighet at begge vi to som ble innkalt som nemndmedlemmer hadde tilknytning til Frp. Men det visste vi ikke om da vi møtte i UNE for vi snakket ikke om det. Det var det Vårt Land som opplyste oss om. Én ting er sikkert – nemndlederen var det ikke, skriver Ellingsen om saken på Facebook.

