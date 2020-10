annonse

Høyres Sveinung Stensland ønsker å forby akupunktur, homøopati og aromaterapi til barn under ti år.

Barnelegeforeningen og helsesykepleierne er delt i synet. Stensland har bakgrunn som farmasøyt, og er bekymret for at barn ikke får den behandlingen de har behov for hvis de tas med til alternativ behandling, skriver Aftenposten.

– For meg er barnas helse det viktigste. Barna kan ikke formulere symptomer på samme måte som voksne. Vi kan ikke behandle barna for foreldrenes skyld. Denne praksisen foregår tilsynelatende innenfor rammene av lov om alternativ behandling, sier Sveinung Stensland.

Leder i Barnelegeforeningen, Elisabeth Selvaag, og leder for helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund, Ann Karin Swang, sier at deres respektive medlemmer er delt i synet på et eventuelt forbud.

leder i Norske Homeopaters Landsforbund, Tore Fosso Hom, mener på sin side at et eventuelt forbud innebærer at foreldre blir fratatt bestemmelsesrett over sine egne barn.