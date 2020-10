annonse

Han sier at skjemabunken som må fylles ut for en enkel enebolig er på over 200 sider, og det er nesten umulig å overholde alle kravene til dokumentasjon

– Dessverre er det få politikere som har erfaring fra privat sektor, som selvstendige næringsdrivende eller håndverkere, skriver Jon Helgheim i Drammens Tidende, og sier at det har en negativ konsekvens:

– Når politikere uten slik erfaring skal regulere de som faktisk jobber med det, blir det ofte galt.

Helgheim skriver at de store har råd til å ha noen på heltid som jobber for å oppfylle byråkratiets krav, det har ikke småbedrifter og enkeltmannsforetak. Han mener at de store vinner på skjemavelde, og at de ønsker nye reguleringer velkommen.

– En håndverker er praktisk anlagt og ønsker å gjøre jobben sin, ikke fylle ut skjemaer hele dagen, sier han, og legger til:

– Driver du i dag et lite firma som utvikler eiendommer og bygger hus, er det nesten umulig å overholde alle kravene til dokumentasjon.