Fotballspilleren Flamur Kastrati hevder han ikke visste hva ordet betyr.

Kristiansund-spilleren som er av kosovoalbansk opprinnelse sier han ikke visste hva ordet «soper» betyr, skriver VG.

– Sannsynligvis kommer hele Norge til å tro at dette er den dårligste unnskyldningen en fotballspiller noensinne har kommet med, men sannheten er at jeg ikke visste hva «soper» betyr. Jeg har dessverre hørt det altfor mange ganger, og jeg trodde det betydde noe sånt som «idiot» sier Kastrati.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) og leder Inge Alexander Gjestvang i Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, reagerte kraftig på ordbruken til kosovoalbaneren.

Overfor Eurosport i pausen benektet Kastrati at han hadde kalt Fagermo for en «soper», men hevder nå at han ikke visste hva ordet betydde.

– Det er utrolig tungt akkurat nå. Jeg har ikke klart å samle tankene, og jeg kommer ikke til å få sove i det hele tatt. Det blir en tøff natt, sier han.

Kastrati ønsker å understreke at han ikke har ment å hetse homofile.

– Jeg kommer fra et tøft miljø, og akkurat det uttrykket er blitt sagt tusenvis av ganger. Jeg håper at jeg ved å fortelle sannheten, at jeg har vært skammelig ignorant, kan bli tilgitt. Ikke av NFF eller KBK, men av dem jeg har gjort det vanskeligere for. Jeg har vært en outsider hele livet, og det siste jeg vil er å hetse noen, sier han.

Banemikrofonen fanget opp at Kastrati sa «jævla soper» til VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.