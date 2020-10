annonse

– På begge sider av den politiske streken er det naive partier som ønsker mest mulig flyktningeinnvandring i praksis. Det at de har så stor innflytelse er problemet.

Resett møter nestleder Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant Jon Helgheim til en samtale om den andre delrapporten fra partiets innvandringspolitiske utvalg.

Rapporten ble lagt frem på partiets landsmøte i midten av oktober. Partiet vil avvikle dagens asylpolitikk i Europa, og stanse muligheten for å få opphold ved å søke asyl ved grensen. Asylsøkere som kommer til Norge skal sendes til trygge tredjeland og får søknaden behandlet der. De som får beskyttelse skal få beskyttelse i et trygt tredjeland, ikke i Norge.

Jon Helgheim er krystallklar på at politikken partiet legger frem i sin nye rapport vil bli innført.

– Det er bare et spørsmål om tid, sånn har det vært i 30 år, vi har kommet med forslag, vi blir skjelt ut, men så blir det innført, enten av oss eller andre.

– Det er gjerne når vi fremmer forslagene at tiden er moden, når andre skjønner det, så er det for sent, slår han fast.

– Jeg er helt sikker på at dette blir en realitet, skyter Listhaug inn.

Helgheim viser til hvordan myndighetene i Frankrike etter den bestialske terrorhalshuggingen av læreren Samuel Paty har gått til knallhardt angrep på radikal islam.

– Macron og regjeringen har lagt ned en del organisasjoner, trukket tilbake statsstøtte og begynt å stille krav til trossamfunn om at de skal respektere frihetsverdiene for å få statsstøtte.

– Betyr det at du ønsker å legge ned moskeer i Norge?

– Sånn går det når du venter for lenge, det er ikke dit man ønsker, man skulle ønsket at man stilte krav tydeligere, på et tidligere tidspunkt , så hadde man sluppet å gå til så udemokratiske skritt, sier Helgheim

– La oss forutsette at Frp forblir i opposisjon etter valget i 2021. Ser dere en mulighet til politisk gjennomslag for deres innvandringspolitikk?

– Det er avhengig av hvor stort Fremskrittspartiet blir. Hvis det kommer en ny migrantbølge nå vil Høyre sitte som et gissel for de små naive partiene, sier Listhaug.

Listhaug vil gjerne samarbeide med SP

I mindretall

Hun viser til innstrammingene hun som innvandringsminister fikk gjennomslag for etter flyktningkrisen i 2015.

– Grunnen til at vi klarte å stramme inn så kraftig var at Høyre og Frp var i mindretall og kunne legge frem de forslagene vi mente var riktige. Hadde Venstre og Krf vært på innsiden, ville de stoppet flere av forslagene vi fremmet. Vi fikk flertall for noen av forslagene bare med hjelp av Ap og Sp. Andre forslag fikk vi ikke flertall for i det hele tatt fordi Ap og Sp sviktet. Det som er helt sikkert er at Norge trenger et stort Frp, sier Listhaug og lover at partiet skal presse på for nødvendige innstramminger og tvinge de andre partiene til å ta stilling til deres forslag.

– Ser dere på mulighetene for gjennomslag som større med en blågrønn eller rødgrønn regjering?

– På begge sider av den politiske streken er det naive partier som ønsker mest mulig flyktningeinnvandring i praksis. Det at de har så stor innflytelse er problemet. I Ap er det kaos. De vet ikke hva de mener fra dag til dag. Dessverre har Støre sluppet løs de kreftene i partiet som ønsker en liberal innvandringspolitikk, SV vil ha åpne dører og Sp snakker minst mulig om saken fordi de taper på det. De har nemlig stemt med Ap i de aller fleste saker og står i praksis ikke for en streng innvandringspolitikk men lar seg også styre av overskrifter i mediene i likhet med resten av partiene. På den andre siden er Venstre og KrF. Jeg trenger vel ikke si mer, sier Listhaug.

Hederlig forsøkt

De viser til at stortingsrepresentant Masud Gharahkhani som leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg som avga innstilling høsten 2018 la frem en rekke forslag om en strammere innvandringspolitikk.

– Han gjorde et hederlig forsøk, men ble slaktet av sitt eget parti. De liberale kreftene har vunnet fram, konkluderer Helgheim som mener Ap blant annet har gått tilbake på forslaget i partiets migrasjonsutvalg om asylsentre i tredjeland.

– Men hva er den konkrete forskjellen mellom deres rapport og innstillingen fra Aps migrasjonsutvalg?

– Vi har tenkt å gjennomføre den, slår Helgheim fast.

– Men kan du være tydelig, hvor ligger den klare forskjellen?

– De hadde noen formuleringer i riktig retning, men vår er mer konkret. Det er en klar forskjell. Et viktig signal er ellers at landsmøtet til Arbeiderpartiet vedtok dempinger av innstramningene i rapporten og at det etterpå har det enten vært stille eller de har argumentert imot sin egen rapport, slik som asylsenter i tredjeland.

– De ønsker jo fortsatt at det skal være mulig å komme til Norge som asylsøker og at de skal ta flere kvoteflyktninger. Men det verste er at når Masud Gharahkhani har sagt noe kan du være sikker på at det ikke står til middag, skyter nestleder Listhaug inn.

Hun savner det gamle og mer ansvarlige Arbeiderpartiet.

– Under Stoltenberg var de til å stole på. Han hadde en linje. Etter at han forsvant har det spriket i alle himmelretninger.

– Hva med Høyre? Er de noe mer opptatt av innstramminger av innvandringspolitikken?



– Det er nok også noe delt i Høyre selv om de har utviklet seg i positiv retning. Nå har de to store problem som heter Venstre og KrF, som er blant de mest naive partiene i Norge. Vi ser at de gir etter i sak etter sak for dem. Sist da de bestemte seg for å hente migranter fra Moria. Da Høyre lot FrP styre innvandringspolitikken fungerte det godt. Vi håndterte migrasjonskrisen i 2015 godt og fikk kontroll, sier Listhaug.

– Viser det ikke samtidig at innvandringspolitikk ikke er noe Høyre og Erna Solberg prioriterer?

– Det kan man kanskje si, sier Listhaug.

– Det er mulig å få de med på vår politikk, men de setter ikke dagsorden selv, mener Helgheim.

Ute av stand

Begge mener de to såkalte styringspartiene Høyre og Ap i asylpolitikken er ute av stand til å ta grep som sikrer en bærekraftig politikk over tid.

– Problemet er at de ikke er villige til å gjøre en grunnleggende omlegging, men bare vil flikke her og der. De vil ha mer hjelp i nærområdene, men fortsette å ta imot kvoteflyktninger. Forskjellen er at vi peker ut en tydelig kurs og vil stoppe og ta imot asylsøkere, sier Helgheim

– Hvorfor krever dere ikke dette gjennomført nå? Dere har makt til å velte regjeringen?

– Nå skal mange av ideene fra rapporten behandles i vårt partiprogram til våren. Det er mye ny politikk her så da må partiet først få muligheten til å ta stilling til det. Blir det vedtatt blir det viktig å jobbe for å få gjennomført det , svarer Listhaug.

Felles

I delrapporten til utvalget snakker Fremskrittspartiet om at man ønsker å felles europeiske løsninger. Helgheim understreker at dette ikke betyr at Frp vil vente på at man blir enige i Brüssel om et nytt asylsystem.

– Om vi snakker om Schengen, EU-medlemsland eller Europa er egentlig ett fett. Dette er et geografisk område og strømmene av migranter kommer fordi det er geografisk mulig. Hvis man innfører vår politikk vil det stoppe opp.

– Er du enig med Masud Gharahkhani i at Norge ikke kan legge om asylsystemet alene, men må vente på en felles europeisk enighet?.

– Det er jeg helt uenig med ham i, svarer Helgheim raskt.

– Andre land ville fort komme etter. Men det er viktig prinsipp at det er Norge som skal styre norsk innvandringspolitikk. Handlingsrommet er der allerede i dag. Vi trenger ikke bryte konvensjoner, men dersom det hadde vært behov for det ville vi gjort det. Vi skal ikke vente på EU, sier Helgheim.

– Det regjeringen burde gjøre er å samarbeide med Danmark om å få til dette. Den danske regjeringen lanserte akkurat det samme asylsystemet som FrP en uke etterpå oss, sier Listhaug.

– Og Østerrike, det er flere som kunne vært med på et slikt samarbeid, skyter Helgheim inn.

Gjenforening



I delrapporten slår Frp fast at man fortsatt ønsker at det skal være mulig med familiegjenforening med barn og ektefeller fra utlandet. Partiet vil stanse familiegjenforening til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger som har midlertidig opphold, innføre underholdskrav uten unntak for flyktninger, begrense familiegjenforening til ektefelle og egne barn under 18 år, sidestille arrangert ekteskap med tvangsekteskap, og frata folk retten til henteekteskap dersom man tidligere er dømt for mishandling

– Det har alltid vært sånn at nordmenn har funnet kjærligheten, vi er en sjøfartsnasjon, vi har lange tradisjoner for det og vi har ikke vært mot omgang med omverden. Men summen her blir kraftige innskjerpelser på familieinnvandring, sier Helgheim.

Løse

I delrapporten foreslår man krav om åtte års botid med plettfri vandel og mulighet til å forsørge de man henter til Norge for å få hente familien til Norge. Listhaug mener dette vil løse problemene man i dag har med familiegjenforening.

– Med disse kravene vil det bli svært begrenset familiegjenforening.

– Hvis du har vært her i åtte år, du har skikket deg vel, og integrert deg godt da er det ikke noe problem, slik vi ser det. Problemet er når man kommer til Norge og ikke greier å å bli godt nok integrert eller rett og slett ikke ønsker å integrere seg, sier Listhaug.

– Dere legger fortsatt opp til at innvandrere skal kunne få statsborgerskap. Hvorfor det, egentlig?

– Det trenger man nødvendigvis ikke. Du kan leve et fullverdig liv i Norge uten et norsk statsborgerskap. Det er derfor vi krever at du er hundre prosent integrert og må gjøre en ekstraordinær innsats. Men er du godt integrert og har bodd i Norge i ti år er det ikke noe problem. Problemet er at i dag deler vi ut statsborgerskap med uansvarlig lave krav, sier Helgheim

Utvalget har fått kritikk for å foreslå en raus returordning der asylsøkere vil få store pengesummer om man returnerer frivillig.

– Du må si fra deg oppholdsgrunnlaget og kan ikke komme tilbake til Norge og søke asyl om du har fått penger til å reise tilbake, sier Listhaug og understreker at forslaget henger sammen med deres ønske om å gjøre det fullstendig umulig å søke asyl ved grensen.

– Er det en svakhet ved rapporten, at det kan være vanskelig å bruke dette som basis for enkeltvedtak?

– Alle partier har den svakheten at man har en helhet, så hvis noen ting ikke blir innført så kan det gå ut over andre ting. Men dette mener vi at kan gjennomføres også helt isolert fra resten av politikken vår. Danmark har faktisk gjennomført dette og det fungerer meget bra. Det er sånn at en familie på fire vil koste 80 millioner i et livsløp, da blir en halv million for å reise hjem lite penger, sier Helgheim.



– I delrapporten vil dere prioritere kristne flyktninger. Hvorfor det?

– Det er fordi kristne er en veldig utsatt gruppe som er utsatt for alvorlig forfølgelse. 260 millioner kristne blir i dag utsatt for alvorlig forfølgelse, sier Listhaug.

– Vil ikke dette bidra til å tømme Midtøsten for kristne?

– Nei så mange har vi ikke mulighet til å ta imot i lille Norge. Men det vil løfte opp hvordan denne gruppen har det og gi de som har det verst mulighet til å komme seg bort og få et bedre liv, sier Listhaug.

Brennende engasjement

I rapporten foreslår utvalget også at det skal være mulig for enkeltpersoner å ta ansvar for flyktninger som staten bestemmer at Norge kan ta imot. De skal bidra til å understøtte dem økonomisk og bidra til at de blir integrert i lokalsamfunnet.

Listhaug tror det finnes personer med reell vilje til å gjøre dette.

– Vi ser et voldsomt engasjement i Norge for å hjelpe flyktninger. Noen er nok veldig høylytte og tar ut engasjementet gjennom sosiale medier og bak tastaturet. Men jeg er helt sikker på at mange har et brennende og ekte engasjement som de kunne tenke seg å bruke for å trå til å gjøre en innsats, sier Listhaug.



– Dette kommer i innspurten av arbeidet med statsbudsjettet. Legger dere dette frem for å avlede oppmerksomheten fra at dere er støtteparti for Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti?

– Nei, dette kom til landsmøtet. Egentlig skulle det komme våren 2020, men det var mye som gikk skeis på grunn av Corona, sier Helgheim.