Terrorhandlingen i Frankrike var en nyhet som rystet verden. Nok en gang har det blitt begått drap begrunnet med påstått blasfemi. Det er viktigere enn noen gang å stå opp for ytringsfriheten. Det finnes nemlig sterke krefter som vil begrense eller fjerne denne viktige rettigheten.

Denne gangen er det ikke bare et angrep på fri ytring, men også på undervisningsfriheten til lærerne. Dette fordi voldshandlingen hendte etter en lærer viste en Muhammed-karikatur i timen. Undervisningen handlet om ytringsfrihet. Provokasjon er en viktig undervisningmetode i skolen. Det å bli utfordret på sine meninger er essensielt for å utvikle seg som et stadig mer opplyst menneske, for å sette seg inn i og forstå det vide meningsmangfoldet i samfunnet.

Selv om slike hendelser i vesten forekommer statistisk sett ytterst sjeldent, er det likevel en utfordring med islam som politisk religion. Derfor føler jeg nå et behov for å ta opp dette kontroversielle temaet. Jeg håper på forståelse for mine intensjoner for det jeg skriver. Dette er ikke en kamp mot islam som sådan, men en kamp for den klassiske liberalismen. Prøv å lese i beste mening.

Vi har et problem i Norge. Et problem som gjelder muslimer. Vi har en jobb å gjøre hva gjelder muslimer og ytringsfrihet: Kantar TNS gjorde i november 2016 en undersøkelse blant norske muslimer. Undersøkelsen har 600 respondenter og er dermed metodisk brukbar og representativ for den norsk-muslimske befolkning. Undersøkelsen viser at svært mange ønsker å straffeforfølge blasfemi. Hele 41 % er helt eller delvis enig i at det bør straffeforfølges. 7 prosent er enige i at «Den som utfører blasfemi kan straffes med døden uansett hvor i verden personen er». Dette er ikke bra. Dette utfordrer en grunnverdi i det norske samfunnet. Et liberalt prinsipp vi har verdsatt i mer eller mindre 250 år, siden trykkefriheten i 1770. Vi vet av historien og ufrie nasjoner konsekvensene av å ikke omfavne dette prinsippet.

Jeg tror imidlertid ikke løsningen kommer av at slike som meg tar opp problemstillingen. Eks-muslimer så vel som de 65 % troende muslimene som mener en må tåle blasfemi, har en jobb å gjøre. For jeg tror nemlig denne omstillingen må komme fra “dem selv”. Liberaliseringen må komme innenfra. Fra de nærmest disse holdningene.

At etnisk norske nordmenn tar kampen sender dessverre uheldige signaler. Enten vi liker det eller ikke. Det ser vi når FrPere bruker “utestemmen” sin i innvandringsdebatten, eller når Resett setter fokus på problemer med islam. Det er sårt å snakke om problemer med “de andre”. Det er splittende. Og venstresidens frykt for at dette fokuset kan avle negative holdninger i befolkningen – som det potensielt kan – føre til at alle som retter oppmerksomhet mot tema blir demonisert. Det som oftest er gode intensjoner får negative konsekvenser.

Ytringsfrihet er en sikring befolkningen har for å unngå totalitarisme. Den er her som vår trygghet fra det autoritære, for at mediene kan opplyse om maktmisbruk og stille myndigheter til veggs. Vi har ytringsfrihet som et verktøy for å utfordre makt og for å sikre frihet til enkeltmennesket. De som ønsker implementere et vern mot blasfemi må forstå at det de ønsker er å erstatte denne sikkerheten med en ny verdi og en ny makt.

Vi må stå sammen om ytringsfriheten, for uten denne har man ei heller noen frihet til å tenke selvstendig. For å kunne tenke fritt må man risikere å være provoserende og å krenke. At en kan si hva en vil og bli utfordret på det, uten frykt for straff, er en forutsetning for å utvikle sine meninger. Det er slik man former sine synspunkt og holdninger. Det er ved diskusjon en stimulerer til å tenke, til å utøve rasjonalitet.

Regjeringen og Stortinget vil derimot med bred demokratisk enighet styrke oppfølgingen av § 185 om hatefulle ytringer, og ivaretar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn. Dette mener jeg er å gå feil retning. For å verne best mulig om ytringsfriheten bør vi heller avskaffe lover som kan brukes til å begrense ytringsfriheten. Det er derfor fortreffelig at FrP på tirsdag uttalte et ønske om å avskaffe loven om hatefulle ytringer. Nå må vi stå samlet. Alle som verdsetter de liberale verdier samfunnet er bygd på. Minoritetsbefolkningen såvel som etniske nordmenn.

Retten til ytringsfrihet er av helt avgjørende betydning for et velfungerende og fritt samfunn, det er en hjørnestein i en liberal rettsstat. Det finnes ingen sterkere tegn på en totalitær stat enn der det finnes sensur over tale. Det er ikke en menneskerett å slippe å bli fornærmet av og til, det er prisen man betaler for sin egen ytringsfrihet. Vi som samfunn bør stå samlet i å verne om alles fundamentale rett til å tenke og snakke fritt.