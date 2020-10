annonse

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener asylsaker er for alvorlige til at de som stemmer etter eget politisk ståsted skal få avgjøre dem.

– Medlemmenes kunnskap om feltet, engasjement for temaet og politiske holdninger til innvandring varierer i betydelig grad. Det er derfor godt mulig at en søkers mulighet til å få beskyttelse kan være avhengig av om en er heldig eller uheldig med utvelgelsen av nemndmedlemmer, sier Andreas Furuseth, fungerende generalsekretær i NOAS til Vårt Land.

Det ene medlemmet i Utlendingsnemnda (UNE), advokat Trond Ellingsen, skriver på Facebook at han ikke kjente det andre medlemmet. Han var uvitende om hennes tilknytning til Frp, inntil Vårt Land tok kontakt. Trond Ellingsen kommer fra Asker Frp, og har vært styreleder i Document og ble oppnevnt til UNE av HRS.

Advokat Ellingsen skriver videre at nemndmedlemmene ikke tok klagen på UDIs vedtak til følge, men at nemndlederen var uenig. Hun mente at vedtaket var ulovlig, og anket saken inn for UNEs stornemnd.

Saken dreier seg om afghaneren Josef Moradis, som kom til Norge i 2015 og hevdet at han var ateist og søkte beskyttelse. Han fikk avslag av Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2016, og anket til UNE, og fikk avslag der også i 2018. I 2019 fikk han Humanistprisen av Human-Etisk Forbund (HEF).

Oslo tingrett stadfester UNEs vedtak i 2019, og asylsøkeren anker dommen til Borgarting lagmannsrett. Innen den tid ble saken imidlertid tatt opp igjen i UNE og vedtaket om avslag ble opprettholdt. Nå klages det over at de to nemndmedlemmene er lokalpolitikere i Frp, og at det kan ha påvirket deres beslutning.

Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti er bekymret:

– Denne saken viser hvor galt det kan gå når nemnda blir en politisk kamparena.