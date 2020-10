annonse

Vinterens langrennssesong blir ganske annerledes enn vanlig. I den svenske leiren snakkes det åpent om å droppe enkelte verdenscuphelger.

Sesongstarten i langrenn nærmer seg. Om under fire uker er det nasjonal åpning på Beitostølen, og fra 27. november er verdenscupen i gang. Til tross for koronapandemien og smittetall som øker voldsomt i Europa, står vinterkalenderen fast.

Det betyr konkurranser i nye land hver helg. Etter premieren i finske Ruka skal verdenscupen før jul innom Lillehammer, sveitsiske Davos og tyske Dresden. Og i 2021 blir det blant annet reising til Italia (Tour de Ski), Tsjekkia og Kina.

Mellom konkurransene må de ulike landslagene selv sørge for at løpere og støtteapparat blir testet for koronavirus.

Spår mye styr

Magnus Ingesson er blant trenere i det svenske kvinnelandslaget. Han ser for seg et kaos.

– Det er ingen som helt vet hva som venter, og løperne kan ikke forestille seg hvor mye mer klumpete alt blir. Det kommer til å bli mer styr, sier Ingesson til Aftonbladet.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har ikke gått ut med all praktisk informasjon rundt den nye sesongen, men det er kommet detaljer rundt hva som gjelder i Ruka.

– På konkurransestedene kan ikke løperne bevege seg hvor de vil. Det kommer til å være «slot»-tider for måltider og når man kan være ute i sporet, forteller Ingesson.

Johaug er skeptisk

Han og resten av trenerteamet skal i tiden framover ha individuelle samtaler med løperne sine. Der vil spørsmålet om å droppe enkelte verdenscuphelger være et naturlig tema.

– De må tenke og finne ut av om de skal gå hver helg og utsette seg for alt det innebærer, eller om de skal satse mer mot VM. En del løpere er vant til å kjøre mye, både verdenscup og Tour de Ski, men det kan jeg se for meg blir for masete. Å dra til fire ulike land før jul er noe man bør tenke igjennom, sier Ingesson.

Therese Johaug uttalte seg nylig skeptisk til vinterens verdenscupplaner.

– Det er jo som å tro på julenissen at vi skal gå alle skirennene denne sesongen, for å være helt ærlig. Det er vanvittig mange skirenn og fra plass til plass og land til land, sa Johaug til VG.

