En gruppe maskerte Antifa-aktivister tålte ikke at jøder viste sin støtte for president Donald Trump i New York.

De voldelige aktivistene skal ha brutt seg gjennom politisperringene og angrepet Trump-supporterne som kaller seg «Jøder for Trump».

It's an all-out fight. Antifa militants broke through the police barricade to attack Trump supporters and pro-police demonstrators. pic.twitter.com/yn02h2i83i — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 25, 2020

Fox News intervjuet en familie som kjørte nedover gaten sammen med andre Trump-supportere som hadde Trump-flagg.

En Antifa-aktivist skal ha angrepet bilen og ha sprayet pepperspray inn i kjøretøyet hvor det var små barn. Barna i bilen begynte å gråte da de fikk pepperspray i øynene, skriver Fox News.

Videoer deles

Politiet i New York hadde satt opp barrikader for at folk ikke skulle komme seg gjennom i det som var en fredelig markering fra Trump-supporterne.

Men barrikadene hjalp ikke og de voldelige aktivistene klarte å lage opptøyer.

Det er lagt ut flere videoer på sosiale medier som viser hvordan Trump-tilhengerne ble angrepet.

NYPD and Trump supporters brawl against crackhead Antifa in NYC. pic.twitter.com/mZwwwL08HU — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 25, 2020

Antifa/BLM is vandalizing Jews for Trump vehicles with red paint in NYC and attacking the drivers. pic.twitter.com/vBUkqvZXF0 — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 25, 2020

Antifa militants chant "New York hates you!" at NYPD officers who formed a human barricade to stop them from attacking Trump supporters. pic.twitter.com/XfVmDG7T4h — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 25, 2020

