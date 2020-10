annonse

annonse

Flere berømte artister motsetter seg president Donald Trumps bruk av musikken deres under valgkampmøter.

Under valgkampmøter i USA har alt fra Leonard Cohen’s «Hallelujah» til Rolling Stones’ «You Can’t Always Get What You Want» blitt spilt når Trump entrer scenen. Dette møter sterke protester fra nålevende artister og avdøde artisters etterlatte.

Les også: Trump sier han stilte til valg på grunn av korrupte politikere: – Hvis Joe Biden vinner valget vil Kina eie USA

annonse

Neil Young, John Fogerty Phil Collins er blant dem som har uttrykt misnøye, og at de kommer til å forfølge dette rettslig. Det samme har arvingene etter artister som Cohen, Prince og Tom Petty.

De færreste ønsker å bli assosiert med Republikanerne. Og dette er ikke noe nytt. Man kan spore dette helt tilbake til 1984 da Bruce Springsteen nektet Ronald Reagan å spille «Born in the U.S.A.» fra scenen.