Amy Coney Barrett (48) blir ny dommer i USAs høyesterett. Dermed er seks av de ni dommerne i landets høyeste domstol utnevnt av republikanske presidenter.

Barrett er den tredje høyesterettsdommeren innsatt av president Donald Trump og godkjennes bare en drøy uke før presidentvalget.

Mandag kveld, kun en knapp time etter avstemningen i Senatet, ble hun tatt i ed ved en seremoni i Det hvite hus.

– Dette er en stor dag for USA, for vår grunnlov og for de rettferdige og upartiske rettsreglene, sa Trump på scenen foran rundt 200 frammøtte folkevalgte og andre støttespillere.

– Jeg står her i kveld og er dypt stolt og beæret, sa en smilende Barrett. Hun understreket videre at hun som dommer er pliktig å utøve arbeidet sitt på nøytralt vis.

Barrett skal tas i ed ytterligere en gang i en seremoni i høyesterett tirsdag. Deretter vil hun kunne sette i gang med arbeidet ved USAs høyeste domstol.

Justice Clarence Thomas administers the oath of office for Justice Amy Coney Barrett pic.twitter.com/iESj58o9SA — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 27, 2020

Sinne på venstresida

Aldri før har en høyesterettsdommer blitt godkjent så nær valget. Trump nominerte Barrett etter at den liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg døde i september.

Nominasjonen førte til bred fordømmelse fra Demokratene, etter at republikanernes flertallsleder Mitch McConnell i 2016 nektet å holde avstemning for daværende president Barack Obamas kandidat Merrick Garland.

McConnell sa da at man ikke burde holde en slik avstemning i et valgår, fordi det amerikanske folk bør få ta avgjørelsen om hvem som skal få utnevne landets neste høyesterettsdommer.

– Dere vinner kanskje denne avstemningen, men dere vil aldri i livet få kredibiliteten deres tilbake, raste Demokratenes mindretallsleder Chuck Schumer før avstemningen mandag.

Fornøyde republikanere

Mandag sa McConnell at å stemme for å godkjenne Barrett bør «gjøre enhver senator stolt».

Republikaneren Lindsey Graham, som leder justiskomiteen, beskriver sjubarnsmoren Barrett som et forbilde for konservative kvinner.

– Dette er historisk, sa han mandag.

Av Senatets 53 republikanske senatorer var det kun moderate Susan Collins som stemte nei. Ingen demokrater stemte for, og Barrett ble dermed den første høyesterettsdommeren i moderne tid som ikke har fått en eneste stemme fra opposisjonen.

Konservativt flertall i lang tid

Dommerne i høyesterett sitter på livstid eller fram til de velger å pensjonere seg.

Det betyr at den konservative fløyen vil kunne dominere domstolen i mange år framover, noe som vil kunne få konsekvenser for blant annet kvinners rett til abort, for likekjønnet ekteskap og for ekspresident Barack Obamas helsereform.

Demokrater raser etter Barrett-avstemning

Flere fremtredende Demokrater er i harnisk etter at republikanernes flertall i Senatet stemte for å godkjenne Amy Coney Barrett til USAs høyesterett.

Barrett ble godkjent med 52 mot 48 stemmer i Senatet mandag kveld, etter at så godt som samtlige av de demokratiske senatorene hadde holdt rasende innlegg om avstemningen.

Visepresidentkandidat Kamala Harris tvitrer at republikanerne har handlet på tvers av folkets vilje og kaller prosessen illegitim.

– Vi kommer ikke til å glemme dette, skriver hun.

Profilerte og venstreorienterte Alexandria Ocasio-Cortez, som sitter i Representantenes hus, tar på Twitter til orde for å utvide høyesterett.

Tidligere presidentkandidat Hillary Clinton anklager republikanerne for å presset igjennom en godkjenning av en høyesterettsdommer som vil «hjelpe dem å ta helsehjelp fra amerikanere midt i en pandemi».

– For dem er dette seier. Stem dem ut, skriver Clinton.

Fakta om Amy Coney Barrett

* Født i New Orleans i Louisiana i 1972 og er eldst av sju søsken. Faren var advokat for oljeselskapet Shell, moren var hjemmeværende.

* Er gift og har sju barn, hvorav to er adoptert fra Haiti, det ene etter jordskjelvet i 2010. Hennes yngste biologiske barn har Downs syndrom.

* Tok sin første høyere utdanning på en liberal kunstskole i Memphis, Tennessee.

* Utdannet seg som jurist på det katolske universitetet Notre-Dame i delstaten Indiana. Utdanningen var finansiert med fullt stipend.

* Underviste og forsket ved Notre-Dame i 15 år før Donald Trump nominerte henne til dommer i en føderal ankedomstol i 2017.

* Har arbeidet for den nå avdøde høyesterettsdommeren Antonin Scalia. Han mente at grunnloven må tolkes bokstavelig i tråd med synet til dem som skrev den, et syn som Barrett også har.

* Som student engasjerte hun seg i kampen mot abort og forsvarte retten til liv fra unnfangelse til grav. Hun har også vært medlem i en kristen gruppe kalt People of Praise med vekt på åndelige opplevelser. Regnes som konservativ i en rekke verdispørsmål.

* Ble i september nominert av president Donald Trump til å fylle den niende plassen i høyesterett. Den ble ledig etter at den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg (87) døde.

Amy Coney Barrett says after being sworn in to the Supreme Court: "A judge declares independence not only from Congress and the president, but also from the private beliefs that might otherwise move her." https://t.co/N5sHKOlU5i pic.twitter.com/FchM1U0Era — CBS News (@CBSNews) October 27, 2020