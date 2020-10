annonse

annonse

Om det var stortingsvalg hadde Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kunnet danne flertallsregjering. Det viser novembermålingen til NRK og Aftenposten.

Tidligere i høst har Ap, Sp og SV vært avhengige av Rødt og/eller Miljøpartiet De Grønne for å få flertall.

Les også: Oslo-måling: Jan Bøhler (Sp) inne på Stortinget

annonse

– Dette er et godt tegn. At det er flertall for å skifte, er det viktigste, men at disse tre partiene ville fått flertall, ville vært ekstra bra, sier Støre til NRK.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik: Rødt 3,3 (-1,9), SV 7,9 (+0,8), Ap 23,5 (+1,8), Sp 14,9 (+1,8), MDG 4,3 (-0,6), KrF 3,3 (+0,3), Venstre 3,3 (-0,3), Høyre 25,2 (+1,1), Frp 12,3 (-2,1) og andre 2,2 (-0,7).