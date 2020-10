annonse

Kommunens reduserte formuesskatt er en sterkt medvirkende årsak.

Det er Dæhlie selv som sier dette i en uttalelse sendt til NTB tirsdag.

Den 53 år gamle tidligere langrennskongen har kjøpt seg hus i Bø til 1,2 millioner kroner, skriver Vesteraalen Online.

«For oss blir dette et prøveprosjekt på ett år, om det lar seg gjøre å bo i Bø og pendle til Østlandet», skriver den tidligere langrennsprofilen.

Bø har fått mye oppmerksomhet for å ha redusert formuesskatten med en halv prosent fra nyttår. Dæhlie legger ikke skjul på at det var dette som var utslagsgivende for flyttingen.

«Ja, vi melder flytting på grunn av kommunens holdning til formuesskatt», skriver han i brevet som er sendt NTB tirsdag.

Dæhlie ønsker å understreke at han synes det er både viktig og riktig å betale skatt, men at han synes formuesskatten er et unntak. Han skriver at han heller vil bruke pengene han nå sparer i formuesskatt på «lønnsomme investeringer i regionen eller lokalt i Bø».