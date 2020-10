annonse

annonse

Mandag i forrige uke fikk en Kongsberg-mann fire politimenn på døra etter at han hadde hengt opp Muhammed-karikaturer i byen som en støttemarkering til den franske læreren Samuel Paty. Nå viser det seg at en av politimennene er styremedlem i Kongsberg Arbeiderparti.

Lokalpolitikeren fra Ap, som av yrke er politibetjent, beskrives også som den mest aktive av de fire som møtte opp hos Konsgberg-mannen.

– Jeg hegner om ytringsfrihet. Jeg har små barn. Er det noe jeg kan gjøre for å forsvare ytringsfriheten, for det er så få som våger å stå opp? tenkte jeg. – Min konklusjon var at risikoen i befolkningen må spres. Derfor printet jeg ut Muhammed-karikaturer og hengte dem opp – bevisst – på trafikkerte steder i byen. På kjøpesenteret, busslommer, ved kinoen, hvor det er mange som ville se dem, sa Kongsberg-mannen som hengte opp karikaturene til HRS, som først omtalte saken i forrige uke.

annonse

Les også: Politiet gjør retrett – beklager «refs» av mann som hengte opp Muhammed-karikaturer

Noen timer etter at han hadde hengt opp plakatene, kom politiet hjem til ham.

– 21.30 samme kveld står fire betjenter fra politiet på døren. Det hele var surrealistisk, sa han.

annonse

– Politiet var jo vennlige, fortsetter han. Men de var opptatt av at folk – muslimer – kunne føle seg støtt og krenket. Det var ordene som ble brukt.

Til Resett forteller han at det var to av politimennene som var særlig aktive, og en som sto for «60 prosent» av det som ble sagt. Denne politimannen sa også på et tidspunkt at «vi ikke kan ha slike gærne Trump-supportere som går rundt og henger opp plakater.»

Det viser seg nå at denne mannen også er en lokalpolitiker. Han er styremedlem i Kongsberg Ap.

– De truet meg med rettslige konsekvenser, hvis jeg ikke tok ned plakatene og lovet å ikke gjøre det igjen, sier Kongsberg-mannen.

Det var først etter at HRS og Resett begynte å skrive om det at andre medier kom på banen.

I begynnelsen forsvarte politiet sin tilnærming. Fungerende etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Jarle Lindeland, bekreftet at fire betjenter «oppfordret» Kongsberg-mannen om selv å ta ned A4-arkene med karikaturene.

annonse

– Det ville ha vært en forsonende handling overfor dem som kunne føle seg krenket, å ta dem ned selv, sa Lindeland til HRS.

– Det var naturlig for politiet å høre hva han selv tenker om det han gjorde, hva formålet var. For handlingen kan medføre reaksjoner vi ikke ønsker, fortsatte Lindeland.

Han kom også med en oppsiktsvekkende uttalelse om at det å henge opp Muhammed-karikaturer er å bevege seg inn i en «gråsone» hva gjelder ytringsfriheten.

– Karikaturene er meget polariserende. Et ferskt eksempel er hendelsen i Frankrike, sa han til HRS.

Politiet tenker seg om

Til slutt ble saken løftet opp i politisystemet og det kom en beklagelse fra politiet, som innrømmet feil.

– Det var en faktisk feil, sa kommer fra Øyvind Aas, regionleder i Sør-Øst politidistrikt i en sak fem dager senere i Aftenposten.

Aas sa at politiet oppsøkte mannen etter å ha blitt kontaktet av noen som hadde merket at plakatene var blitt hengt opp.

– Det er i utgangspunktet greit å bli kjent med hans motivasjon for å henge dem opp. Men det vi gjør etter det, skulle vi ikke gjort. Vi kan ikke pålegge ham å ta dem vekk. Vi skal heller ikke mene noe om hvilke ytringer som blir hengt opp, sier han og kaller det en «faktisk feil.»

– Er det noe dere beklager?

– Ja, svarer Aas og opplyser til Aftenposten at det eventuelt skulle vært gårdeier som skulle bedt mannen om å fjerne plakatene.

Hva sier den ledende politimannen selv?

Resett har også snakket med politimannen tidlig i femtiårene som etter våre opplysninger var ledende i samtalen med Kongsberg-mannen, og som også var den som kom med kommentaren om at man ikke kunne ha «gærne Trump-supportere som går rundt og henger opp plakater.» På hjemmesidene til Kongsberg Arbeiderparti oppgis mannen å ha verv som styremedlem.

Politibetjenten er ikke særlig villig til å snakke. Han vil verken bekrefte eller avkrefte at han han var på døra til Kongsberg-mannen og hva han sa.

– Jeg har taushetsplikt, gjentar han flere ganger og henviser til politistasjonssjefen.

Spørsmålene vi da ikke får svar på fra politimannen er følgende:

– Hva tenker du nå i ettertid om det du sa?

– Lot du dine politiske meninger påvirke deg som politimann?

– Burde politimenn få bedre opplæring i ytringsfriheten og avgrensningene i hatytringslovene?

– Vil du ta kontakt med vedkommende og beklage?

Ap-politikeren har tidligere vært ute på Facebook og flagget synspunkter om Donald Trump tidligere. I slutten av mai skrev han følgende:

– Trump er en jævla idiot. Ferdig snakket. Nå har jeg sagt det.

– Vi har beklaget

Resett tar også kontakt med sjefen ved Kongsberg politistasjon, Håvard Ove Revå og forelegger ham at den mest aktive politimannen også har et sentralt verv i Arbeiderpartiet. Revå ønsker ikke å si noe mer.

– Jeg ønsker ikke å kommentere videre denne saken. Vi har beklaget, sier han.

Men Revå henviser til regionleder i politiet for Buskerud, Øyvind Aas.

Aas er naturlig nok en travel mann, men når Resett først får ham i tale, er det en meget imøtekommende politisjef vi snakker med.

Aas gjentar beklagelsen og sier at de nå i etterkant av hendelsen på Kongsberg har sendt ut en instruks til operativt personell som klargjør hvordan man skal forholde seg til slike plakater og ytringer fremover.

– Vi har nå klargjort hva som er krenkelse av en enkeltperson og hva som er krenkelse av en religion og dermed innenfor ytringsfriheten, sier han til Resett. – Hvis slike plakater kommer opp senere, vet vi hva vi skal gjøre.

– Er det behov for mer opplæring i politiet på ytringsfrihet og avgrensninger mot paragraf 185 om hatytringer? spør Resett.

– Jeg ser ikke noe behov for det nå, sier Aas og henviser til det de nå har sendt ut i sitt distrikt. Han viser også til Politidirektoratet som øverste ansvarlige for instrukser og opplæringsbehov nasjonalt plans.

Da Resett opplyser om at den ene politimannen også har verv i Ap, er ikke Aas kjent med det.

– Det er nytt for meg, sier han. – Vi fører ikke oversikt over folks politiske verv.

Men han sier på generell basis at politifolk ikke er forhindret fra å engasjere seg i lokalsamfunnet, inkludert politisk.

– Men jeg anser det som en selvfølge at man ikke blander inn sine synspunkter i jobben som politi. Vi skal jobbe på en objektiv måte, sier han.

Aas sier de ikke har fulgt spesielt opp de politifolkene som møtte på døra til Kongsberg-mannen, men at hendelsen har satt i gang en prosess slik at lærdom kan trekkes og «vi vet hvordan vi skal te oss» i møte med ytringer.

Da vi får Aas i tale tirsdag 27. oktober er han ikke kjent med om politiet har kontaktet Kongsberg-mannen og kommet med en beklagelse utover det de har sagt gjennom mediene. Men mannen opplyser selv til Resett at han ikke har hørt noe direkte fra politiet i ettertid.

Les også: Kallmyr griper ikke inn mot koranbrenning-instruks