Emil Iversen (29) tror det ligger an til mange ensomme dager når skisesongen og karantenelivet slår inn for fullt.

Det blir lite spillerom for dem som har tenkt å være på verdenscupsirkuset i langrenn til vinteren.

– Det blir karantene hele tiden slik jeg har forstått det. Det kan bli steinhardt, men om det ender opp med en VM-medalje tror jeg det er verdt det, sa Iversen til NTB under landslagssamlingen i Oslo i slutten av oktober.

Iversen er ikke alltid like optimistisk og vet det selvsagt selv.

– Kombinerer du karantenelivet med konstant nedbør i Trøndelag må du passe på ikke å bli deprimert, sier Iversen både med et glis og alvor i blikket.

Han tror at langrennsløperne går mot en spesiell vinter i lys av koronapandemien. Selv har han ikke tenkt å gå alt i en sesong som ser ut til å bli ganske så normal for løpernes del.

Trolig står han over rennene i Davos og Dresden før jul.

Lønner seg

– Det blir i hvert fall en vinter der det lønner seg å holde seg frisk. Jeg har vært uheldig med sykdomsperioder rundt juletider i de siste sesongene, så kanskje var dette det som skulle til for min del, at absolutt hele verden forsøker å holde seg frisk.

Iversen er også klar på at verden blir annerledes for dem som er tett på langrennsløperne i verdensklassen.

– Det blir renn, men det blir ingen julefester for å si det slik. Dette får konsekvenser for familiene også, for dem som har unger, alle som er en del av livene våre må bidra litt. Mamma kan ikke gå på julebord hver helg, og det kan ikke broren min Mats heller. Han er smøreren min og må være i karantene hvis han skal være i lag med meg. Men vi er godt vant da. Det er ikke så veldig langt unna det vi er vant med til vanlig.

Overskudd

Emil Iversen forteller at han har kommet seg noenlunde gjennom koronatiden til tross for at været i Trøndelag ikke har vært det beste på noen måneder.

– Kanskje det har vært bra. Det har vært mindre som har skjedd enn noen gang. Kanskje har det skapt mer overskudd og at jeg klarer å stå sesongen bedre ut. Jeg har trent bra siden femmila i Oslo sist vinter. Jeg har fått lagt en god dose mengde og gode intervaller. Jeg har gjort det jeg ville. Jeg kan ikke love at jeg skal slå alle jeg møter, men en del skal henge i for å slå meg. Så får vi se.

Iversen har vært på samling og fått testet seg mot resten av de beste langrennsløperne i Norge. Tydeligvis har det gått helt greit.

– Det er en stor fordel å være på et landslag. Er du i front på landslagssamling, så er det veldig bra. Det gir en trygghet. Henger du med der er du god nok. Alene er det verre og mer usikkert. Jeg begynner å bli erfaren og famler ikke i blinde alene heller, men det er alltid godt selv for rutinerte skiløpere å få en bekreftelse på at du er der du skal være.